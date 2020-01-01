أمير الرياض ونائبه يستقبلان الهلال بطل دوري أبطال آسيا

الهلال نجح أخيرًا في الفوز باللقب القاري

استقبل أمير الرياض "فيصل بن بندر بن عبد العزيز" في مكتبه بقصر الحكم اليوم الأربعاء رئيس الهلال فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول، ذلك بمناسبة فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال بالفوز باللقب القاري الثمين بعد انتصاره على أوراوا ريدز الياباني 1-0 ذهابًا في الرياض و2-0 إيابًا في سايتاما، وقد لعب في كأس العالم للأندية وحل رابعًا بعد انتصاره على الترجي التونسي وخسارته أمام فلامنجو البرازيلي ومونتيري المكسيكي.

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وهنأ أمير الرياض عناصر الفريق العاصمي بالفوز باللقب الآسيوي وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع بقية الأندية الرياضية التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة.

وثمن في المقابل الرئيس فهد بن نافل اهتمام أمير الرياض ومتابعته الدائمة للأندية الرياضية في المنطقة، مضيفًا "أقدم خالص الشكر إلى الأمير على استقباله واهتمامه بأندية المنطقة كافة، والذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال أن هذا الاهتمام يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

وقد استقبل بعثة الهلال كذلك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير الرياض في قصر الحكم، وقدم التهنئة للفريق بمناسبة تتويجه بدوري أبطال آسيا وأشاد بما قدمه الفريق خلال البطولة وكأس العالم للأندية، مشيرًا لأن القطاع الرياضي يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة مما يدعو لمضاعفة الجهود لمواصلة تحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة.