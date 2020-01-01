جانج هيون سو ومدالله عليان ضمن قائمة الهلال لمواجهة أبها

المباراة الأولى في النصف الثاني من الدوري السعودي

استأنف الهلال عصر أمس الثلاثاء تدريباته بقيادة مديره الفني رازفان لوشيسكو استعدادًا لمواجهة أبها في انطلاق الدور الثاني من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الجمعة القادم.

واشتمل المران الذي قاده المدرب رازفان لوشيسكو وحضره الرئيس فهد بن نافل على تدريبات بدنية وتكتيكية وفنية وتطبيقًا لبعض الأفكار الفنية الخاصة واختتم بمناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

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ويتجه المدرب الروماني لضم مدافع الهلال الجديد مدالله عليان لقائمة الفريق المتجهة إلى البريدة لمواجهة أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وسيتواجد ضمن القائمة كذلك المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو بعد اكتمال شفائه وتأهيله من الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة السابقة.

وكان الفريق الأزرق قد ضم عليان من التعاون خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري مقابل تخليه عن مدافعه حسن كادش نهائيًا وإعارة لاعبه الشاب ذعار العتيبي حتى نهاية الموسم بعدما قام اللاعب بتجديد عقده مع الهلال لمدة عامين قادمين.

وحدث هذا الاتفاق بين الناديين بعدما كان الزعيم قد استغل دخول الظهير الأيمن الفترة الحرة في تعاقده مع التعاون ونجح بالفعل في كسب توقيعه على عقد يمتد لثلاث سنوات تبدأ من الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع سكري القصيم.