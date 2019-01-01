رسميًا - خربين يعتذر عن الالتحاق بمنتخب سوريا

مهاجم الهلال كان من المفترض أن يلتحق بالمعسكر أمس الأحد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم بشكل رسمي تقدم عمر خربين؛ محترف الهلال السعودي، باعتذار عن الالتحاق بمعسكر نسور قاسيون المقبل.

نسور قاسيون يستعدون لمواجهة منتخب الفلبين في الخامس من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأوضح الاتحاد السوري في بيان رسمي، أن اعتذار محترف الهلال، يأتي لأسباب عائلية، في إشارة إلى مولوده الجديد "خالد"، الذي رُزق به أمس الأحد.

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بيان الاتحاد جاء فيه: "بعد أن تم إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى الفيليبين وحجز تذكرة الطائرة، فوجئت إدارة المنتخب الوطني الأول عصر أمس الأحد، بكتاب أرسله اللاعب عمر خريبين يعتذر فيه عن القدوم والمشاركة مع زملائه في المباراة الأولى ضمن التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 يوم الخميس المقبل، لأسباب عائلية خاصة".

وأضاف: "علمًا أنه كان من المقرر أن يلتحق ببعثة منتخبنا التي وصلت إلى مدينة باكولود مساء الأحد".

على جانب آخر، من المنتظر أن يلتحق عمر السومة؛ مهاجم الفريق ومحترف أهلي جدة السعودي، إلى المعسكر اليوم الإثنين، رفقة أحمد الصالح وشادي الحموي.

يذكر أن القرعة أوقعت سوريا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الفلبين وغوام وجزر المالديف والصين.