جوميس سعيد بما يقدمه خربين مع الهلال

السوري عاد إلى الزعيم من جديد في يونيو الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بزميله في الفريق السوري عمر خربين، معربًا عن سعادته بما يقدمه للزعيم.

السوري نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة آخر، خلال أول مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام أبها والرائد، مع تقديمه أداءً مميزًا.

ونشر جوميس صورته رفقة خربين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال احتفالهما بهدف الأخير في مرمى الرائد، معلقًا: "سعيد للغاية من أجلك".

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الزعيم حقق أول أمس السبت، الفوز أمام الرائد بخماسية نظيفة، سجلها خربين "هدفين"، جوميس، إدواردو، وسلمان الفرج، ضمن الجولة الثانية من الدوري المحلي.

ويقتسم رفاق السوري والفرنسي حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد ست نقاط مع النصر، صاحب نفس الرصيد.

يذكر أن خربين عانى الموسم الماضي مع الزعيم، نظرًا لكثرة إصاباته، لتتم إعارته إلى بيراميدز المصري في يناير 2019، قبل أن يعود بنهاية الموسم المنقضي.