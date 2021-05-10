الأسد الفرنسي يلعب دورًا كبيرًا بالزعيم

كشف الإعلامي الرياضي عايد العليوي عن الدور الخفي الذي يلعبه الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم نادي الهلال السعودي، بالفريق، مشددًا على دوره الكبير وقيمته بين زملائه.

الأسد الفرنسي كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

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وشارك جوميس في 33 مباراة بالموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل بها 21 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.

وكتب العليوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوميز له تأثير نفسي كبير على اللاعبين في أرضية الملعب أو خارجه شاهدته كثيرا في التمارين أو حتى المباريات صارم مع زملاءه وداعم لهم حتى داخل المباريات يحصل شد مابين اللاعبين يكون قوميز أول من ينهيه بالإضافة لكونه مساهم في قدوم اللاعب ماريجا.. لاعب عظيم عظيم".

وأضاف: "في إحدى المباريات حصل شد طبيعي بين لاعبين ومساعد المدرب أنهاه قوميز بثواني وهو شد يحصل في أي مباراة لكن بما أن الفريق يملك لاعبين عندهم شخصية قوية ومحبين للفريق لايظهر هذا الشد للمشاهدين لسرعة تلافيه أنا من عشاق الأسد الفرنسي".

قوميز له تأثير نفسي كبير على اللاعبين في أرضية الملعب أو خارجه شاهدته كثيرا في التمارين أو حتى المباريات صارم مع زملاءه وداعم لهم حتى داخل المباريات يحصل شد مابين اللاعبين يكون قوميز أول من ينهيه بالإضافة لكونه مساهم في قدوم اللاعب ماريجا ..

لاعب عظيم عظيم 🤍 pic.twitter.com/6wIqB4FutK — عايد العليوي MBS (@ayed_mbs) May 10, 2021

يذكر أن الهلال أعلن أمس الأحد، التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي لمدة ثلاث سنوات، في أولى صفقات الزعيم الصيفية.