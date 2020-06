حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، على توجيه رسالة إلى أبيه وكافة الآباء بمناسبة عيد الأب، موجهًا نصيحة إلى الأبناء.

ويحتفل العالمي اليوم الأحد الموافق 21 يونيو بيوم الأب العالمي، لكن كانت رسالة المهاجم الفرنسي خاصة، كونه حُرم من أبيه وهو لا يزال في سن صغير.

ما بين أسباب تدعم بقاء كارلوس إدواردو وأخرى تؤيد رحيله .. ما هو الخيار الأفضل للهلال؟

وكتب جوميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عيد أب سعيد على والدي، الذي تركنا ورحل، شكرًا على كل شيء تركته لنا وعلى جعلنا رجالًا".

وأضاف: "لكل من لا يزالون محظوظين بالقدر الكافي لوجود آبائهم، استغلوا هذا الوقت لإخبارهم أنكم تحبونهم، لأن الوقت يمر سريعًا، وعيد أب سعيد عل كافة الآباء".

happy fathers Day to my dad who left us.Thx u 4 all that u have left us and for making us men. To all those who are still lucky enough to have their father Take the time to tell them that you love them because the time going too fast.

Happy Father’s Day to all the dads

👴🏿👴🏽👴🏼❤️ pic.twitter.com/qVt61yQk31