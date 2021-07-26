الجمهور يتسائل حول "باتريشا رودريجيز"

طرح جمهور نادي الهلال السعودي علامات استفهام كبيرة حول امرأة تواجدت بمعسكر الفريق المتواجد حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من المقرر أن ينطلق في 12 من أغسطس الجاري، وتخوض بعض الفرق حاليًا معسكرات خارجية في إطار الاستعدادات.

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وكان الزعيم قد بدأ معسكره في بداية يوليو الجاري في النمسا، بحثًا عن أجواء خاصة، للخروج من ضغوطات الموسم الماضي، الذي شهد عديد الأزمات.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت أكثر من صورة لسيدة تُدعى "باتريشا رودريجيز"، رفقة الجهاز الفني للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لتثير الجدل بين جمهور الزعيم.

البعض تكهن بأن باتريشا، عضو جديد في الجهاز الفني، لكن صحيفة "عكاظ" أوضحت أنها طبيبة عيون، لفحص أعضاء البعثة، وليست مدربة جديدة.

يذكر أن الأزرق خاض مباراة ودية أمس الأحد، أمام إليريا السلوفيني، حقق خلالها الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها محمد كنو، صالح الشهري وموسى ماريجا.

ومن المقرر أن تخوض كتيبة جارديم مباراة ودية أخرى أمام هيرتا برلين الألماني، في 30 من يوليو الجاري.