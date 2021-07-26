نجم الهلال يشارك حاليًا في أولمبياد طوكيو 2020

قارن الإعلامي الرياضي مبارك الشهري بين فرصة للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، وأخرى لسالم الدوسري؛ جناح الهلال السعودي، مطالبًا الأخير بتلافي بعض السلبيات كي يتطور.

الدوسري يشارك حاليًا مع المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، إذ ضمن الثلاثي فوق السن، ويرافقه أيضًا زميليه في الزعيم سلمان الفرج وياسر الشهراني.

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وودع الأخضر الأولمبي الأولمبياد بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام كوت ديفوار ثم ألمانيا، وأمامه مباراة تحصيل حاصل أمام البرازيل بعد غدٍ الأربعاء.

وكتب الشهري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الى النجم الموهوب سالم الدوسري : لا يوجد لاعب في العالم متكامل، واللاعب الذي يبحث عن تطوير ذاته سيسع لتلافي السلبيات".

ونشر الإعلامي فيديو به فرصتين لحمد الله في الدوري السعودي والثانية المشابهة لها للدوسري في مواجهة الأخضر الأولمبي ونظيره الألماني، مضيفًا: "والله بعيد عن الميول و بكل تجرد شاهد كيف تعامل حمدالله مع نفس الكرة".

الى النجم الموهوب سالم الدوسري :

لا يوجد لاعب في العالم متكامل

واللاعب الذي يبحث عن تطوير ذاته سيسعى لتلافي السلبيات .

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والله بعيد عن الميول و بكل تجرد شاهد كيف تعامل حمدالله مع نفس الكرة pic.twitter.com/JZqQ0cdqrC — مبارك الشهري (@Mubark_m9) July 25, 2021

الدوسري كان قد سجل هدف السعودية الوحيد في مرمى كوت ديفوار، بالمباراة التي انتهت لصالح الأخير 2-1، ضمن الجولة الأولى من مجموعات أولمبياد طوكيو.

يذكر أن حمد الله يتواجد حاليًا مع النصر في معسكر خارجي ببلغاريا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين في 12 من أغسطس المقبل.