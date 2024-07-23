كواليس ساخنة .. الهلال يشعل اجتماع التوثيق بـ"التشكيك" وغياب ممثل النصر

ماذا حدث في اجتماع توثيق البطولات السعودية؟..

شهد "الاجتماع السادس" للجنة مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مساء يوم الثلاثاء، في العاصمة الرياض، أحداثًا ساخنة؛ بطلها سلمان العنقري، ممثل نادي الهلال.

لجنة توثيق تاريخ كرة القدم السعودية أعلنت في بيان رسمي، مساء يوم الثلاثاء، "المصادقة" على المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل فترة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" عن رفض ممثل نادي الهلال، "المصادقة" على تحديثات المشروع التي تمت مناقشتها خلال "الاجتماع السادس"؛ بسبب عدم وضوح الآلية، وعدم وجود ما يدل على التوثيق من الأساس.

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ومن ناحيته.. طالب إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، بإعادة التصويت مرة أخرى خلال الاجتماع؛ فامتنع ستة أعضاء - منهم العنقري -، فيما "صادق" 33 عضوًا على التحديثات.

أما بخصوص ممثل نادي النصر؛ فقد غاب عن حضور "الاجتماع السادس" للجنة مشروع توثيق كرة القدم السعودية؛ وفقًا لما ذكرته الصحيفة نفسها.