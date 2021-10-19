العالمي والزعيم .. من سيصل للنهائي القاري؟

يرى فهد المفيريج؛ لاعب الهلال السعودي الأسبق، أن النصر فقد أحد أهم عوامل الفوز قبل لقاء الليلة أمام الزعيم، بعد الاستغناء عن لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس.

العالمي والزعيم يلتقيان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الفائز في تلك المباراة، سيلتقي في 23 من نوفمبر المقبل، بالفائز من مواجهة أولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز الكوريين الجنوبيين، حيث نهائي البطولة القارية.

ماذا كان يفعل بيتروس في المباريات؟

مجلس العالمي برئاسة مسلي آل معمر، كان قد فسخ عقد اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل قيد مواطنه أنسيلمو دي مورايس بدلًا منه، واكتمال عدد اللاعب في الفريق إلى سبعة أجانب.

بيتروس كان صاحب شخصية مميزة في المباريات، إذ كان يجيد إخراج خصمه من التركيز في المباراة بشكل دائم، عن طريق تصرفاته الاستفزازية أكثر من تفوقه الفني.

وخلال فترة ارتدائه قميص العالمي، دخل اللاعب في الكثير من المشادات الكلامية في الملعب مع الكثيرين سواء لاعبين أو إداريين أو حكام.

وتعد مشادة بيتروس وعلي البليهي؛ مدافع الهلال، في كأس خادم الحرمين الشريفين، أحد أشهر المشادات التي دخلها اللاعب في المملكة.

"دون بيتروس .. فقد النصر تركيزه"

المفيريج يرى أن بيتروس كان يلعب دورًا مهمًا في تفوق النصر في المباريات على خصومه، إذ كان يعول عليه الجهاز الفني كثيرًا، للنيل من معنويات لاعبي الخصوم.

وكتب لاعب الزعيم الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توقع شخصي بغياب المشاغب بتروس سيفقد النصر الكثير من التركيز، بل كل التركي في مباراة الليله".

توقع شخصي

بغياب المشاغب بتروس

سيفقد النصر الكثير من التركيز

بل كل التركيز في مباراة الليله. — فهد المفيريج (@fahdmufirij) October 19, 2021

كيف وصل الهلال والنصر لنصف النهائي؟

كان النصر قد عبر دور المجموعات متصدرًا المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري؛ صاحب الوصافة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدات الأردني، فيما حل فولاد الإيراني بالمركز الرابع بخمس نقاط.

وفي دور الـ16، تغلب العالمي على تراكتور الإيراني بهدف نظيف، أحرزه فينسنت أبو بكر، ثم كانت مواجهة الوحدة في ربع النهائي، والتي فاز بها بخماسية مقابل هدف وحيد.

أما الهلال فجاء صعوده بصورة أصعب، فقد تأهل كأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، إذ تأخر بفارق الأهداف فقط عن الاستقلال الطاجيكي؛ صاحب الصدارة.

في دور الـ16، فاز الزعيم أمام الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، سجلها بافيتمبي جوميس وسالم الدوسري، ثم كانت مواجهة برسبوليس في ربع النهائي، والتي فاز بها بثلاثية نظيفة.

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