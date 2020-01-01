ملف الرواتب المتأخرة .. الهلال يسير على خُطى النصر

الهلال يعمل على تهيئة الأجواء الإيجابية للاعبين

سار نادي الهلال السعودي على خُطى جاره ومنافسه اللدود "النصر" في ملف رواتب لاعبيه وعناصر الجهاز الفني المتأخرة.

إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أودع في حسابات لاعبيه المحليين والأجانب وأفراد الجهاز الفني الذي يرأسه الروماني رازفان لوشيسكو رواتب الأشهر الماضية المتأخرة حتى راتب يونيو الماضي.

الفريق كان قد أعلن دخول اللاعبين معسكرًا إعداديًا في الرياض يوم الأحد القادم سيختلله إقامة خمس مباريات ودية آخرها يوم 28 يوليو الجاري، وقد وصل اليوم إلى الرياض الكولومبي جوستافو كويلار قادمًا من كولومبيا بعدما تعثر وصوله مع زملائه الأجانب في الرحلة السابقة بسبب حظر الطيران في بلاده.

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النصر يسدد رواتب لاعبيه

وقد سار الهلال بذلك على خُطى النصر الذي كان قد أعلن حل أزمة رواتب لاعبيه المتأخرة بتسديد مستحقات اللاعبين بالكامل ، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة.

يُذكر أن الهلال سيبدأ مشواره في الدوري السعودي عقب عودته بمواجهة النصر في ديربي الرياض الحاسم يوم الخامس من أغسطس القادم، ويتصدر الزعيم جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن العالمي.