النصر يضع حدًا لأزمة الرواتب قبل استئناف الدوري السعودي

النصر يستعد لاستئناف الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن توصل إدارة النصر السعودي لحل لأزمة الرواتب المتأخرة لديه خلال الفترة الأخيرة.

وكانت هناك أزمة رواتب متأخرة قد ضربت صفوف النصر خلال الأشهر الأخيرة ومطالبة اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الجمعة، أن النصر قام بحل أزمة هذه الرواتب من أجل الاستعداد الجيد لعودة الدوري السعودي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي سلمت اللاعبين راتب 5 أشهر متأخرة بالإضافة إلى بعض المزايا المالية للاعبين المستحقين.

وظهر اللاعبين على رأسهم جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز للغاية خلال التدريبات الحالية لفريق النصر استعدادًا لعودة المنافسات.

ويسعى النصر للدخول بقوة خلال المباريات المقبلة منتظرًا تعثرًا مفاجئًا للهلال وخطف الصدارة، الذي يحتلها الزعيم بفارق 6 نقاط.