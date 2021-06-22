الهلال في رصيده 17 بطولة دوري سعودي، لكن الجدل في عدد بطولات النصر

استنكر الإعلامي الرياضي محمد الدويش طريقة تعامل المنتميين لنادي الهلال السعودي مع ملف توثيق البطولات، مؤكدًا أنه يريدون إلغاء تاريخ كافة الأندية ما قبل عام 1977.

عقب نهاية كل موسم من الدوري السعودي للمحترفين، تتعالى الأصوات وتشتد حدة النقاشات حول عدد بطولات كل نادٍ، خاصةً الهلال والنصر، الذي يرفض كل منهما الاعتراف ببطولات الآخر.

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هذا الأمر من المنتظر أن يوضع له حدًا قريبًا، بعدما أعلن ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مجلسه بدأ بالفعل في توثيق البطولات قبل فترة، لكن فترة كورونا عطلت المهلة، إلا أنها عادت خلال هذه الأيام.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يريدون حرمان الاتحاد من بطولاته قبل عام 1956 وشطب فترة تنافس الأهلي والنصر على البطولات وبطولات دوري المناطق !".

وأضاف: "يريدون تاريخهم الذي لم يولد إلا عام 1977 يكون هو التاريخ !!".

يريدون حرمان الاتحاد من بطولاته قبل عام 1956 وشطب فترة تنافس الأهلي والنصر على البطولات وبطولات دوري المناطق !

يريدون تاريخهم الذي لم يولد إلا عام 1977 يكون هو التاريخ ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 22, 2021

يذكر أنه من المنتظر الكشف عن معايير توثيق البطولات من قبل اتحاد الكرة إلا أن المسحل أكد أنه سيتم منذ عام 1956، أي منذ أن تم تأسيس الاتحاد منعًا للجدل الدائر حول بداية انطلاق الدوري بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

إذا كانت البداية في عام 1956 باعتبار انطلاق الدوري في هذا التاريخ ووقتها سيتم احتساب دوري المناطق، فإنه في رصيد العالمي 17 بطولة دوري، ويتساوى مع الهلال.

أما إذا كانت البداية من موسم 1974-75 فإنه يكون للنصر تسع بطولات مع اعتبار الثمانية ألقاب دوري المناطق التي حصدها كبطولات كأس، مقابل 17 للهلال الذي بدأ حصد بطولاته مع الدوري التصنيفي.