"صديق رونالدو يتجاهل الهلال والنصر" .. مدرب بورتو يمهّد لرحيل كونسيساو إلى يوفنتوس!

اهتمام الهلال والنصر لا يكفي..

أصبح الجناح البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، لاعب فريق الكرة بنادي بورتو، على أبواب مغادرة ناديه، في ظل اقترابه من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

الإعلامي ألفريدو بيدولا، قال إن كونسيساو يريد مغادرة نادي بورتو، رغم التعاقد معه مؤخرًا بعقد يستمر حتى صيف 2029، بسبب الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الجديدة مع والده، المدرب سيرجيو كونسيساو، بإبعاده عن تدريب الفريق، بقرار من إدارة أندريه فيلاس بواس.

وقرر الجهاز الفني لفريق بورتو، بقيادة فيتور برونو، استبعاد فرانشيسكو كونسيساو، من قائمة الفريق لمباراة ريو آفي، المقررة مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي، فيما أفادت صحيفة "ريكورد" بأن عملية بيع عقد اللاعب إلى يوفنتوس الإيطالي باتت وشيكة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت صحيفة Ojogo البرتغالية قد ذكرت أن ناديي النصر والهلال يرغبان في التعاقد مع الجناح ذي الـ21 عامًا، وذلك بعد رفض إدارة بورتو، عرضًا مبدئيًا من نادي يوفنتوس، بضم كونسيساو على سبيل الإعارة، مقابل 5 ملايين يورو، و5 ملايين (إضافات)، مع بند الشراء النهائي مقابل 20 مليون يورو، فيما طالبت الإدارة البرتغالية بيع عقد اللاعب مقابل 45 مليون يورو، للموافقة على رحيله.

وخاض كونسيساو 93 مباراة رسمية، بقميص بورتو، في كافة المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، كما شارك اللاعب برفقة المنتخب البرتغالي في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث أحرز هدفًا في شباك تشيكيا، خلال الجولة الأولى من البطولة.