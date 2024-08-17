الهلال أم يوفنتوس؟ كونسيساو ينصف والده ويحسم قراره

اللاعب سيغادر بورتو

أوضحت أنباء قادمة من إيطاليا حقيقة انتقال فرانشيسكو كونسيساو إلى صفوف يوفنتوس والأسباب وراء قراره مغادرة بورتو.

وارتبط الجناح الدولي البرتغالي في الأيام الماضية بالانتقال لصفوف السيدة العجوز، وسط حديث عن طلب بورتو 30 مليون يورو لبيعه وعرض يوفنتوس استعارته مع أحقية الشراء.

وذكر "ألفريدو بيدولا" أن اللاعب يسعى لترك ناديه بسبب الطريقة التي تعاملت بها إدارته الجديدة برئاسة أندريه فيلاس بواس مع والده سيرجيو كونسيساو وإبعاده عن تدريب الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيدولا إن فرانشيسكو اتخذ قراره بالفعل بمغادرة بورتو ويسعى لإتمام الانتقال ليوفنتوس، ولكن في حال استمر الفريق الإيطالي عاجزاً عن إتمام الصفقة، قد تتحرك أندية أخرى لم يسميها التقرير لخطف اللاعب الشاب.

وخرجت أحاديث على وسائل التواصل الاجتماعية في الساعات الماضية تشير إلى دخول الهلال على الخط من أجل ضم الجناح الذي شارك مع منتخب بلاده في أمم أوروبا الأخيرة.