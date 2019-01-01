الدعيع: الهلال يتفوق بفارق كبير على النصر، والمعيوف ليس مجرد حارس مرمى

يحل النصر اليوم ضيفًا على الهلال في ثامن جولات الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود، محمد الدعيع حارس مرمى الزعيم الأسطوري يتحدث عن ديربي الرياض

قال محمد الدعيع أسطورة حراسة المرمى في الهلال ومنتخب السعودية أن الأفضلية لفريقه السابق اليوم ضد النصر في ديربي الرياض، لكن محذرًا أن مباريات الديربي لا تعترف بتلك الأمور.

ويحل النصر مساء اليوم الأحد ضيفًا على الهلال في ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي.

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صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن حارس المرمى التاريخي قوله عن اللقاء "على الرغم من الفوارق الكبيرة بين الفريقين التي تميل إلى مصلحة الهلال، إلا أن مباريات الديربي لا تخضع لمثل هذه الأمور، فهناك أشياء كثيرة قد تحدث في الميدان وتغير من موازين القوى".

الدعيع أشاد كثيرًا بحارس مرمى الهلال "عبد الله المعيوف"، مؤكدًا أنه ليس مجرد حارس مرمى بل قائد لمنظومة الدفاع وأن وجوده يُضيف الكثير للزعيم في أرض الملعب.

مضيفًا "المعيوف يمثل مصدر ثقل للفريق، بما يملكه من ثبات وخبرات عريضة في مثل هذه اللقاءات. دوره لا يقتصر فقط على حماية مرماه، بل يتعداه إلى توجيه زملائه المدافعين".

أتم "المعيوف بمثابة القائد للمنطقة الخلفية، هو يقوم بهذا الدور دومًا وهو سر تفوقه الدائم".