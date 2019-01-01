بالأرقام | الكرات الثابتة سلاح جوليانو، وسلبية مشتركة مع كاريلو

مقارنة بالأرقام بين أندريه كاريلو نجم الهلال وجوليانو نجم النصر قبل مواجهة الفريقين في ديربي الرياض ضمن الدوري السعودي

يستعد الجمهور السعودي والعربي لمتابعة واحدة من القمم الكلاسيكية والديربيات التاريخية في الوطن العربي، وهي مواجهة الهلال والنصر على استاد جامعة الملك سعود يوم غدٍ الأحد لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ويضم الفريقان عددًا من النجوم الكبار، خاصة في خط الهجوم، ويلعب الثنائي جوليانو وأندريه كاريلو دورًا بارزًا في المنظومة الهجومية للنصر والهلال على الترتيب.

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خلال التقرير التالي نُقارن بين أداء اللاعبين خلال الموسم الماضي والجاري بالأرقام والإحصائيات القادمة من أوبتا ..

لم يغب جوليانو سوى عن 22 دقيقة من مباريات النصر في الموسم الماضي من الدوري السعودي ويُعد من أبرز نجوم الفريق المساهمين في إنجاز الفوز باللقب، إذ ساهم في صناعة اللعب دون تجاهل ونسيان أدواره الدفاعية في وسط الملعب، ولذا كان واحدًا من أهم صفقات الموسم الماضي في دوري كأس محمد بن سلمان.

لعب جوليانو 30 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 5 أهداف، لكنه مثل زميله نور الدين أمرابط لا يُجيد كثيرًا التعامل مع الفرص داخل منطقة جزاء الخصوم، إذ سنحت له 13 فرصة محققة سجل منهم 4 فقط بنسبة لا تزيد عن الـ31%.

قدرة النجم البرازيلي على صناعة اللعب والفرص تُثبتها الأرقام، إذ صنع 71 فرصة منهم 19 فرصة من الكرات الثابتة، وقد صنع 11 فرصة محققة للتسجيل لزملائه في النصر.

أندريه كاريلو على الجانب الآخر لعب مع الهلال معارًا من بنفيكا الموسم الماضي، ولقوة مستواه وتأثيره الفعال مع الزعيم بذلت الإدارة الجديدة كل جهدها حتى نجحت في ضمه نهائيًا هذا الصيف.

لعب الجناح البيروفي 22 مباراة خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي منهم واحدة فقط كبديل، وقد سجل 3 أهداف وصنع 6.

ولا يُعد كاريلو أفضل حالًا من جوليانو في استغلال الفرص المتاحة، إذ أتيح له 6 فرص محققة لم ينجح في استغلال سوى 2 بنسبة نجاح وصلت إلى 33% فقط.

وصنع كاريلو 43 فرصة منهم 9 محققة ومنهم واحدة فقط من كرة ثابتة فيما البقية من اللعب المفتوح.

شاهد في الشكل أدناه مقارنة رقمية كاملة من أوبتا بين جوليانو وأندريه كاريلو للموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

لعب جوليانو 4 مباريات مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، لكن مستواه تراجع نسبيًا عن الموسم الماضي، ربما للإصابة التي لحقت به وربما كذلك لتراجع أداء الفريق بالكامل هذا الموسم.

لم يُسجل جوليانو سوى هدف واحد ولم يصنع أي هدف هذا الموسم، واكتفى بصناعة 7 فرص ولم يصنع أي فرصة محققة للتسجيل.

كاريلو على الجانب الآخر لعب 5 مباريات لكن واحدة فقط منهم أساسيًا، لم يُسجل كذلك لكنه صنع هدفين.

صنع الجناح البيروفي 7 فرص لزملائه في الهلال، منهم 2 محققتين.