ملعبان أمام الهلال حال خسر مناقصة "محيط الرعب"

استثمار ملعب جامعة الملك سعود محل صراع بين العديد من الأطراف

باتت مناقصة ملعب جامعة الملك سعود حديث الأوساط الكروية في السعودية، وقد تحدثت المصادر مؤخرًا عن تأجيل المواعيد النهائية لشراء كراسة الشروط والتقدم بالعروض والضمان البنكي والإعلان عن الفائز بحق استئجار واستثمار الملعب إلى منتصف شوال القادم، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الهلال امتلك حق استثمار الملعب بعدما استأجره من شركة صلة الرياضية التي فازت بالمناقصة الأخيرة، وبدأ العقد عام 2017 وسينتهي في سبتمبر 2020.

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ويسعى النادي لمواصلة اللعب على "محيط الرعب" وذلك بالفوز في المناقصة القادمة، لكن هذا لن يكون سهلًا أبدًا خاصة مع دخول منافسه وعدوه اللدود "النصر" في الصراع، بجانب شركات أخرى تهدف للحصول عليه ومن ثم تأجيره للأندية الراغبة.

النصر يلعب حاليًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد "ملعب الملز"، والذي تم تجديده وتطويره كثيرًا العام الماضي، لكن سوء أرضية الملعب التي ظهرت خلال مباريات الموسم الجاري وشكوى المدرب روي فيتوريا من ذلك عقب التعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا دفع الإدارة النصراوية لمحاولة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود.

المنافسة يُتوقع أن تكون قوية ومشتعلة للغاية، خاصة مع الحديث عن إعداد إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت ملفًا قويًا واستعدادها لتقديم عرض مغرٍ للفوز بالمناقصة وحرمان الهلال من ملعبه الذي اعتاد عليه خلال السنوات الأخيرة.

الهلال في الجانب المقابل يبدو مطمئنًا لاستمرار تواجده في محيط الرعب، ولذا يُلاحظ تعامله الهادئ جدًا مع هذا الملعب سوى على صعيد الإدارة أو حتى الإعلام.

السؤال الأبرز، ماذا لو خسر الهلال مناقصة ملعب محيط الرعب؟ ماذا سيحدث وأين سيلعب؟

العاصمة السعودية الرياض تضم 5 ملاعب لكرة القدم، استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد واستاد جامعة الملك سعود واستاد جامعة الإمام محمد بن سعود واستاد جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بجانب ملعب خالد بن سلطان الخاص بنادي الشباب والذي انتهى العمل به مؤخرًا.

استاد الملك فهد الدولي وهو أكبر وأفضل الملاعب استخدم طوال العام الماضي بواسطة هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومن المرجح أن يستمر هذا الأمر في العام القادم مما يجعله خارج حسابات الأندية السعودية وربما المنتخب كذلك.

استاد جامعة نورة كان مرشحًا لاستضافة مباريات النصر هذا الموسم بعد إغلاق ملاعب الرياض بسبب أعمال الصيانة، لكن صغر مساحة الملعب والخوض من أرضيته حال دون ذلك وحول الفريق للعب على استاد الملك فهد الدولي.

الملعب تم تحسينه وتطويره مؤخرًا وقد تحدث الإعلام كثيرًا عن نية الهلال والنصر في الانتقال للعب عليه لكن دون أن يتطور الأمر لأبعد من هذا الحديث في الإعلام والسوشيال ميديا مما يجعله أيضًا خارج الحسابات.

ما سبق يعني أن خسارة الهلال لمناقصة محيط الرعب واستبعاد ملعبي الملك فهد الدولي وملعب جامعة نورة يحصر خيارات النادي في ملعبين فقط.

الأول هو ملعب الملز والانتقال له سيكون بمثابة الخسارة أمام المنافس التقليدي "النصر" خاصة على المستوى الجماهيري، لأن سوء أرضية الملعب كانت السبب المباشر في "هروب" العالمي من الملعب ودخوله منافسة الفوز بملعب جامعة الملك سعود.

الثاني هو ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود والذي من المقرر أن يُطرح للاستثمار في مناقصة سيتم الإعلان عن تفاصيلها مستقبلًا وبعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا الجديد.

السؤال في النهاية، أين سيلعب الهلال والنصر مبارياتهم في الموسم القادم؟ هذا ما سيتضح خلال الأشهر القليلة القادمة ..