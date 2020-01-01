علي عباس: علاقة الهلال بمحيط الرعب انتهت، ولا يحق له تمديد العقد

استثمار ملعب جامعة الملك سعود محل صراع بين العديد من الأطراف

قال التونسي علي عباس المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي أن الهلال لا يمتلك حق تمديد عقد استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وتتنافس عدة أطراف على الفوز بحق استئجار واستثمار "محيط الرعب" أبرزها ناديي الهلال والنصروعدد من الشركات التجارية والتسويقية، وكانت شركة صلة الرياضية السعودية قد فازت بالمناقصة السابقة وأجرت الملعب فيما بعد للزعيم في عقد يمتد لثلاث سنوات وينتهي في سبتمبر القادم.

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وفيما كان من المفترض أن تُحسم المناقصة وهوية الطرف الفائز بها في مايو الماضي، تم تأجيل الأمر إلى يونيو الجاري بسبب صعوبة إتمام الإجراءات في ظل الوضع القائم في السعودية بسبب أزمة كورونا.

إذ من المفترض أن يكون الثاني من يونيو القادم هو الموعد النهائي لشراء كراسة المناقصة، على أن يُقدم العرض والضمان البنكي في ظرف مغلق في موعد أقصاه الثامن من نفس الشهر ويتم فتح المظاريف وإعلان الفائز بالمناقصة في اليوم التالي مباشرة.

وتأمل إدارة الهلال في تمديد عقد استئجار واستثمار الملعب لعدة أشهر بسبب توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، لكن علي عباس أكد صعوبة ذلك بقوله لصحيفة الرياض "بحكم خبرتي في هذا المجال والمتعارف عليه بالنسبة لتمديد العقود، فإنه بأي حال من الأحوال لا يمكن لأي نادٍ أو طرف رياضي معين يملك عقد استثمار منشأة رياضية لفترة معينة وبسبب توقف الموسم الرياضي لأي سبب مهما كان حتى لو بسبب تفشي فيروس كورونا اكتساب أي حقوق لا تمديد العقد تلقائيًا أو حتى للفترة التي توقفت فيها الأنشطة".

أضاف "لا توجد أي لوائح تنص على أن العقد المبرم بين الطرفين يمكن تعديله في بعض الظروف، ويجب أن يكون ذلك بشكل صريح ووفقًا لظروف قاسية، غير ذلك فإنه لا يمكن تمديد العقد، وإذا لم يوجد هذا البند فالعقد بشكل طبيعي ينتهي وفق المدة الموجودة بالاتفاقية".