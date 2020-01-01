رد صارم وقاسٍ من الهلال على تغريدة لاعب النصر السابق

لاعب النصر المعتزل أثار جدلًا واسعًا

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن إدارة الهلال تحركت رسميًا وبصرامة وقسوة ضد تغريدة فهد الهريفي نجم النصر المعتزل التي نشرها اليوم الجمعة على حسابه الرسمي على تويتر.

الهريفي الذي اعتاد إثارة الجدل بتغريداته وتصريحاته اقتبس اليوم تغريدة من حساب وزارة الداخلية السعودي تتحدث خلالها عن الأوضاع والإجراءات المتبعة في جدة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وقام بالتعليق عليها قائلًا "مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري. تعودنا الهلال فوق كل شيء حتى لو كانت حياة أو موت".

وقد أثارت تلك التغريدة استياء جماهير الهلال وتفاعلت ضدها بقوة، ولم تقف إدارة الزعيم صامتة، إذ رفعت، حسب صحيفة الجزيرة، قضية للنيابة العامة ضد الهريفي تتهمه خلالها بالإساءة للنادي.

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وجاء تحرك الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل رغم قيام الهريفي بحذف التغريدة من حسابه على تويتر.

يُذكر أن موقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مازال معلقًا بين الاستئناف في أغسطس القادم أو الإلغاء، ويعتمد الأمر على قرار الحكومة السعودية فيما يخص الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.