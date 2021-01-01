الانتقالات

مفاجأة الميركاتو الشتوي .. الهلال في مفاوضات متقدمة مع نجم النصر

تامر أبو سيدو
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Al Hilal Al Faisaly SPL 25 August 2020
EPA
الهلال يسعى لدعم صفوفه قبل غلق السوق

تسعى إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل بجدية لدعم صفوف الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي يوم غدٍ الأحد، وفيما أكدت تقارير صحفية برازيلية التوصل لاتفاق على استعارة تياجو جالاردو حتى نهاية الموسم ، كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود مفاوضات متقدمة مع نجم النصر يحيى الشهري.

الشهري لم يلعب أي دقيقة مع النصر في الموسم الجاري، وقيل في الإعلام أن النادي لم يُسجله في قائمته المحلية، إلا أن الإدارة النصراوية لم تعلن هذا الأمر.

مصادر صحفية أكدت أن النصر يعمل حاليًا على فسخ عقد الشهري بالتراضي خاصة أنه بات خارج الحسابات تمامًا، وفي ظل عدم وصول أي عرض مقبول لشراء المدة المتبقية في العقد والبالغة 6 أشهر، إذ ينتهي عقده في يونيو 2021.

تقارير صحفية أخرى أكدت أن الهلال دخل في مفاوضات متقدمة مع صاحب الـ30 عامًا للانضمام لصفوفه فور فسخ عقده مع النصر، مشيرة إلى ترحيب الشهري بالأمر.

اختيارات المحررين

الهلال سبق أن ارتبط بالتعاقد مع الشهري في سوق الانتقالات الصيفي، لكن النصر احتفظ باللاعب ولم يفسخ عقده، ويبدو أن الصفقة قد تتم خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي لتكون مفاجأة ميركاتو يناير.

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