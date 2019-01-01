لوشيسكو: الهلال يخوض مباراة النصر كأنها نهائي، هي فرصة للابتعاد بالصدارة

رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال يتحدث عن مواجهة النصر في ديربي الرياض لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان

وصف رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال مواجهة النصر القادمة في الدوري السعودي بالمهمة والحاسمة في مشوار الفريق وصراعه على اللقب.

ويستعد الهلال وهو متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لمواجهة النصر لحساب الجولة الثامنة من البطولة مساء الأحد القادم.

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وأكد المدرب الروماني أنهم يلعبون كل مباراة كأنها نهائي، ولا يهدفون سوى للفوز أمام النصر للابتعاد بصدارة البطولة.

مضيفًا "تركيزنا الحالي منصب على مباراة النصر فقط، نريد الفوز بها للابتعاد بفارق النقاط عن المنافسين. الهلال جاهز لمواجهة النصر ونحن ندرك قوة منافسنا لكن ثقتي كبيرة في فريقي خاصة بعد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا".

"استعداداتنا للمباراة تسير جيدًا، نتسلح بالثقة والحماس لخوض ديربي الرياض وهو مباراة مهمة ومن اللقاءات القوية التنافسية في الدوري السعودي، نحن متشوقون جدًا لتلك المباراة".

أضاف "الهلال والنصر يُقدمان مستوًى ممتاز دفاعيًا وهجوميًا، المباراة ستكون قوية والفريقان سيقاتلان للظفر بالنقاط الثلاثة".