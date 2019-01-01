FIFA 20

فيفا 20: أجمل 20 قميصًا في FIFA Ultimate Team

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Nike/Adidas
مع إطلاق أكبر ألعاب الفيديو الخاصة بالمباريات، أي قميص ستختاره لفريقك النهائي

عند إعداد فريقك في FIFA 20 Ultimate team، من المهم جعل لاعبيك يبدون بكامل أناقتهم.

النسخة الجديدة من فيفا تُقدم الكثير من القمصان الجميلة واللطيفة لتختار منها.

جول يستعرض أفضل القمصان في فيفا 20.

اختيارات المحررين

20. باريس سان جيرمان (الأساسي)

FIFA 20 PSG GFX

 

19. ليتون أورينت (الأساسي)

FIFA 20 Leyton Orient GFX

 

18. موناكو (الخارجي)

FIFA 20 Monaco GFX

 

17. ليستر سيتي (الخارجي)

FIFA 20 kits GFX

 

16. فورست جرين روفرز  (الأساسي)

FIFA 20 kits GFX

 

15. نادي أتلاس (الأساسي)

FIFA 20 kits GFX

 

14. باريس سان جيرمان (الخارجي)

FIFA 20 kits GFX

 

13. رينجرز (الأساسي)

FIFA 20 kits GFX

 

12. بورتو (الثالث)

FIFA 20 kits GFX

 

11. ريال مدريد (الخارجي)

FIFA 20 kits GFX

 

10. بايرن ميونيخ (الثالث)

FIFA 20 kits GFX

 

9. مارسيليا (الخارجي)

FIFA 20 kits GFX

 

8. فالنسيا (الخارجي)

FIFA 20 kits GFX

 

7. ليفربول (الثالث)

FIFA 20 kits GFX

 

6. كايزر شيفز (الأساسي)

FIFA 20 kits GFX

 

5. برشلونة (الثالث)

FIFA 20 kits GFX

 

4. ستيفيناج (الأساسي)

FIFA 20 kits GFX

 

3. آرسنال (الأساسي)

FIFA 20 kits GFX

 

2. روما (الأساسي)

FIFA 20 kits GFX

 

1. لايبزيج (الثالث)

FIFA 20 kits GFX

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