الهلال .. قاعدة الصواريخ المتحركة الأكثر دقة والأشد تدميرًا في الدوري السعودي

إحصائية مثيرة للاهتمام من أوبتا

مرت 13 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد لعب الهلال والفيصلي مباراة أقل من البقية، إذ سيخوضا اللقاء المؤجل بينهما يوم الإثنين 20 يناير القادم.

الأرقام والإحصائيات الخاصة بالدوري السعودي كثيرة ومتعددة، لكن هناك رقمًا مثيرًا برز للغاية وهو خاص بالتسديدات والأهداف من خارج منطقة الجزاء.

ذلك الرقم يؤكد حقيقة واحدة .. هي أن الهلال هو قاعدة الصواريخ المتحركة الأكثر دقة والأشد تدميرًا في الدوري السعودي!

كيف هذا؟ الأرقام التالية تُجيب ..

صواريخ الهلال أكثر دقة

يتفوق التعاون على جميع أندية الدوري السعودي هذا الموسم في محاولات التسديد على المرمى، بما يتضمن ذلك المحاولات المصدودة من المدافعين، إذ حاول لاعبوه التسديد 75 مرة يليه الحزم بـ72 تسديدة ومن ثم النصر بـ71.

محاولات الهلال التسديد على مرمى الخصوم من خارج منطقة الجزاء بلغت 56 محاولة علمًا أنه لعب مباراة أقل كما أوضحنا سابقًا.

الأهلي هو الأكثر تسديدًا على المرمى من خارج منطقة الجزاء برصيد 23 تسديدة، يليه النصر والحزم بـ21 تسديدة ثم الأهلي بـ20، فيما جاء الهلال خامسًا برصيد 19 تسديدة فقط.

هذا يعني أن الهلال هو الأكثر دقة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ وصلت 34% من محاولاته المرمى بالفعل، وحققت فرق الأهلي والاتحاد نفس النسبة لكن من عدد أكبر من التسديدات.

وبلغت نسبة دقة النصر 30% فيما لم يتخط التعاون صاحب الرصيد الأكبر من محاولات التسديد حاجز الـ24%.

صواريخ الهلال الأشد تدميرًا

حاول الهلال التسديد 56 مرة، كانت منهم 19 تسديدة على المرمى ... تلك التسديدات أسفرت عن 9 أهداف.

الزعيم يتصدر قائمة فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من حيث عدد الأهداف من خارج منطقة الجزاء برصيد 9 أهداف، يليه التعاون بـ6 تسديدات.

الرقم السابق يعني أن نصف تسديدات الهلال على المرمى من خارج منطقة الجزاء تحولت لأهداف، وهذا يعني أن صواريخه البعيدة هي الأشد تدميرًا لمرمى الخصوم في الدوري السعودي.

هل تعلم كم هدفًا أحرز النصر من خارج منطقة الجزاء؟ الإجابة هي 0، وهو الوحيد بجانب ضمك الذي فشل في هذا الجانب وتلك نقطة ضعف هائلة بالطبع تحتاج لحلول عاجلة من روي فيتوريا خاصة مع امتلاك الفريق لعدد من اللاعبين المميزين في التسديد البعيد مثل نور الدين أمرابط وجوليانو وبيتروس.

الترتيب من حيث نسبة تحويل التسديدات البعيدة على المرمى لأهداف يتصدره الهلال بنسبة 47%، يليه التعاون بنسبة 33% إذ تحولت 6 من تسديداته البعيدة على المرمى الـ18 إلى أهداف.

الاتحاد سدد على المرمى من خارج منطقة الجزاء 20 تسديدة، لكنه لم يحرز سوى هدف واحد فقط! أي أن نسبة النجاح لم تتخط الـ0.5%.

الأهلي حقق نسبة نجاح بلغت 22% بإحراز 5 أهداف من 23 تسديدة بعيدة على المرمى.

من هو هداف المسجلين من خارج منطقة الجزاء في الدوري السعودي موسم 2019-2020؟

يتفوق سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال بفارق هدف واحد عن جلال الداودي مدافع الفيصلي المتألق، إذ أحرز الأول 4 أهداف مقابل 3 للثاني من خارج منطقة الجزاء.

ويمتلك الثنائي نفس نسبة النجاح في تحول تسديداتهم على المرمى من خارج المنطقة إلى أهداف وهي 50%، إذ سدد جيوفينكو 8 تسديدات فيما سدد الداودي 6.

يتصدر عمر السومة نجم الأهلي قائمة اللاعبين الأكثر تسديدًا على المرمى من خارج منطقة الجزاء لكنه لم يُسجل سوى هدفين! وهذا يدل على شيء من التسرع وغياب الدقة في التسديد، أو ربما واجه تألق ملفت من حراس المرمى المنافسين.