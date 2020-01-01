الدعيع: اعتزلت بسبب جيريتس، وأفضل النصر على الاتحاد والأهلي

حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي يتحدث عن عديد النقاط

أجرى محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الكرة السعودية حوارًا مطولًا مع صحيفة الرياضية تحدث خلاله عن عديد النقاط وأبرزها سبب اعتزاله والمنافسة المحلية وما يُميز ناديه الهلال عن بقية المنافسين.

وبدأ الدعيع حديثه بالإشارة إلى أن آلان جيريتس المدير الفني السابق للهلال كان السبب المباشر في اعتزاله، بقوله " كنت أعرف عندما اعتزلت أنني قادر على العطاء لمدة ثلاثة مواسم إضافية، لكن كانت لدي مشكلات مع البلجيكي جيريتس، لذا فضلت الابتعاد لكيلا يتم تهميشي".

المزيد من الفرق

أوضح "في العام السابق لاعتزالي، اختار جيريتس زميلي حسن العتيبي للمشاركة في بطولتي كأس الملك وولي العهد، وأنا في الآسيوية والدوري. فكرت أنني سأجلس شهرًا كاملًا دون أن ألعب في كأس الملك، قلت ل "أعطني بعض مباريات كأس الملك، ولحسن العتيبي بعض مباريات الدوري، لأن الحارس إذا ما ابتعد فترة طويلة عن المباريات، فإنه يفقد حساسية الإمساك بالكرة"، لكنه رفض ذلك، وتأكدت من أنني إذا بقيت، فسأعاني من صداع كبير".

صاحب الـ47 عامًا توقع مستقبلًا مميزًا لفريقه الهلال، موضحًا أنه يتفوق على منافسيه بالاستقرار الإداري وعمل الجميع لصالح النادي وليس لصالح أنفسهم، مشيرًا كذلك إلى أن أسلوب المداورة المتبع من المدرب رازفان لوشيسكو مطلوب ومهم.

مضيفًا "الهلال قادر على الاستمرار في القمة بالتأكيد، خاصة أن إدارة الهلال تعمل في الموسم الجاري بصمت وبعيدًا عن الضجيج والآراء العاطفية، كما أن لدينا جهازًا فنيًّا جيدًا، وجهازًا طبيًّا على مستوى عال، وعمل الجهاز الطبي يقلِّل من الإصابات وغياب اللاعبين".

"التدوير؟ من المستحيل لعب المباريات بالفريق نفسه، كما أن نظرة الجهاز الفني تختلف عن نظرة الجمهور، ويصعب الاستمرار في المنافسة دون تدوير، إذ لابد أن تجهز 24 لاعبًا على الأقل لذلك، ومن المهم أن يستوعب الفريق كله خطة المدرب وينفذها بغض النظر عن الأسماء".

وعن أسباب تفوق الهلال و النصر عن الأهلي والاتحاد، قال "ما يميز الهلال، أن لاعبيه المحليين أفضل من الموجودين في النصر والأهلي والاتحاد، أما النصر فبدأ في تصعيد عدد من اللاعبين الصغار الذين سيكون لهم شأن كبير مستقبلًا، وهذا عمل جيد من الإدارة".

أخيرًا أكد الدعيع أن منافسة النصر تزيد من قوة الهلال، مشيرًا إلى أنه يُفضل النصر كمنافس للزعيم على الأهلي والاتحاد، بقوله حول اختياره لمنافس الهلال بين الفرق الثلاثة "سأختار النصر طبعًا، لأن النصر سيرفع من مستواي، عكس التنافس مع الاتحاد والأهلي".

أوضح "عندما تراجع النصر عن البطولات، بدأ مستوى الهلال يتراجع، خاصة عندما كان الهلال يتنافس مع الاتحاد فترات طويلة. الآن الاتحاد يعاني، لذا تراجع مستوى الأهلي، تمامًا كما هبط مستوى الاتفاق بسبب تراجع مستوى النهضة والقادسية. منافسك الحقيقي هو مَن يرفع مستواك في الملعب".