الكشف عن اختيارات الهلال والنصر والأهلي والتعاون للأجانب في دوري أبطال آسيا

تضارب في بعض الأخبار

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ناديي النصر والأهلي قدما قائمتهما القارية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم متضمنة اللاعبين الأجانب الأربعة، فيما سجل الهلال في قائمته لاعبًا أجنبيًا واحدًا وتضمنت قائمة التعاون 3 لاعبين.

ويسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية تغيير أو إضافة 5 أسماء في الموعد النهائي لتسجيل قوائمهم الآسيوية والمقرر في الأول من فبراير القادم، قبل أسبوع تقريبًا من انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

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وأوضحت الصحيفة أن الهلال سجل اسم المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو فقط في القائمة، بعدما فضل المدير الفني رازفان لوشيسكو انتظار الموعد النهائي لاختيار اللاعبين الثلاثة الآخرين.

أما روي فيتوريا المدير الفني للنصر فقد اختار الرباعي نور الدين أمرابط وبراد جونز وجوليانو وعبد الرزاق حمدالله، وبذلك يكون قد استبعد لاعب الوسط بيتروس والمدافع مايكون بيريرا بجانب المهاجم أحمد موسى والذي تدور حول مستقبله الكثير من الإشاعات.

وقدم التعاون قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا بتواجد الثلاثي لياندري تاوامبا ونيلدو بيترولينا وساندرو مانويل، وأبقى الخيار الأخير والخاص باللاعب الآسيوي فارغًا.

أخيرًا، اختار كريستيان جروس المدير الفني للأهلي قيد المهاجم عمر السومة ولاعب الوسط جوزيف دي سوزا والجناح يوسف البلايلي بجانب الوافد الجديد ماركو مارين للعب مع الفريق في دوري أبطال آسيا، مستبعدًا الثلاثي دجانيني تفاريس ولوكاس ليما وإرفين زوكانوفيتش القريب من الرحيل عن صفوف الفريق.

ويُتيح الاتحاد الآسيوي للأندية المشاركة في بطولاته تسجيل 4 لاعبين أجانب أحدهم من آسيا، وهو ما يُجبر الأندية في بعض الدول خاصة السعودية والإمارات وقطر على التخلي عن بعض لاعبيه الأجانب المسجلين في قوائمهم المحلية.