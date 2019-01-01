لاعب الهلال الجديد - مزور وممنوع من تمثيل كوريا الجنوبية مدى الحياة

الهلال اتفق مع هيون سو مقابل 2.5 مليون يورو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي الهلال، تعاقدها رسميًا مع المدافع الدولي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لاعب ” أف سي طوكيو ” الياباني للموسم المقبل.

ويلقب اليابانيون هيون سو بـ ” الصخرة ” بعد المستويات القوية التي قدمها في الموسم الماضي، وبالتأكيد تأمل جماهير الزعيم في تقديم مستوى قوي من اللاعب على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضحت مصادر أن الهلال اتفق مع هيون سو مقابل 2.5 مليون يورو، وهو ضعف ما يتقاضاه في فريقه الياباني في الموسم الماضي.

اللاعب الذي ارتدى قميص منتخب بلاده كثيرًا وكان أخرها على الصعيد القاري، وبالتحديد في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

عندما عادت بعثة كوريا الجنوبية عام 2014 بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، كان هناك خوف لبعض اللاعبين من الانضمام للخدمة العسكرية الإلزامية، لكن الفوز منحهم استثناء، ومنهم مدافع الهلال الجديد جانج ، ولكنه حُرم بعدها من تمثيل المنتخب بسبب صورة👀

دعونا نستعرض لكم الأمر 👇 pic.twitter.com/tQpdZV2KJv — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 13, 2019

القصة تعود عند استعداد الشمشون الكوري لخوض بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات يناير الماضي فتلقى اللاعب قراراً صادمًا بمنعه من اللعب بقميص البلاد وتغريمه ما يعادل 36 ألف دولار أميركي (30 مليون وون)،ولكن لماذا عاقب الاتحاد الكوري جانغ بهذه الطريقة ...

القانون في كوريا الجنوبية ينص على أداء جميع المواطنين الخدمة العسكرية لمدة عامين لكنها تستثني اللاعبين الذين حققوا إنجازات رياضية، بحيث يخضعوا إلى تدريبَا عسكريًا لمدة شهرين وهو ما وقع على لاعب الهلال الجديد، بسبب تحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2014.

وبالفعل بدأ اللاعب في تقديم الالتزام الاجتماعي والعسكري للدولة، وفي ديسمبر 2017 قدم أوراقه بأنه أكمل مائتي ساعة، مرفقة بصور تثبت استكمال المطلوب منه.

الصدمة جاءت للاعب عندما أكتشف دعا لجنة اللعب النظيف في الاتحاد الكوري الجنوبي أن اليوم الذي أكمل به 200 ساعة من الخدمة الاجتماعية، الثلوج غطت فيه المدينة، والصورة التي أرفقها اللاعب كانت فيها الشمس صافية.

وهنا قرر المسؤولين التحقيق في الأمر، وحرمان اللاعب من تمثيل المنتخب الكوري الجنوبي، وهي صدمة كبيرة بالتأكيد للاعب خاصة وإنه خاض 58 مباراة مع المنتخب الأول، ويمتلك في رصيده المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكأس العالم 2018.