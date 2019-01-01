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الكوري الجنوبي شان هيون سوو يدعم دفاع الهلال

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لاعب طوكيو الياباني شان هيون سوو مدافع المنتخب الكوري الجنوبي أصبح قريبًا من الرحيل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية يابانية عن صفقة اللاعب الآسيوي المتوقعة لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أكدت أن لاعب طوكيو الياباني شان هيون سوو مدافع المنتخب الكوري الجنوبي أصبح قريبًا من التوقيع لصفوف نادي الهلال.

وأضافت التقارير أن اللاعب الكوري سيحصل على ضعف راتبه الذي يتقاضاه حاليًا مع ناديه الياباني، وهو ما حسم الاتفاق مع اللاعب.

تقارير كانت قد أشارت إلى أن رازفان لوشيسكو طالب إدارة الهلال بالتعاقد مع مدافع آسيوي جديد، ومن المنتظر التخلي عن المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك.

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ويبلغ عمر اللاعب 28 عاماً ومثل المنتخب الكوري بفئاته السنية حتى اختتم مشواره معه في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا قبل أن يستبعد بشكل نهائي من منتخب بلاده بسبب عدم إكمال الخدمة العسكرية.

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