محمد جحفلي يُبرئ المداورة ويتهم الإجهاد بعد تعادل الهلال والفيصلي

الهلال تقدم للصدارة رغم التعادل

خسر الهلال نقطتين ثمينتين في صراعه مع النصر على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ذلك بتعادله اليوم الإثنين مع الفيصلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ12 بنتيجة 2-2 وبهدف في الوقت القاتل.

ورغم أن الزعيم لم يُفوت فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة أمام 30 لمنافسه النصراوي، إلا أنه أجل حسم لقب "بطل الشتاء" للجولة القادمة والأخيرة في مرحلة الذهاب.

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ولجأ رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال لمبدأ المداورة خلال المباراة وإشراك عدد من اللاعبين البدلاء لمحاولة تفادي الإرهاق نتيجة ضغط المباريات الشديد، وقد رأى البعض أن هذا الأمر لعب دورًا مباشرًا في تعادل الفيصلي، لكن محمد الجحفلي لم يكن منهم.

مدافع الفريق الأزرق أكد عقب اللقاء أن المداورة بين اللاعبين لصالح الفريق، مضيفًا "الحمد لله على كل شيء، المداورة ليس لها علاقة بنتيجة اليوم، بالعكس هي لصالح اللاعبين لأننا نعاني من ضغط المباريات والجدول المضغوط لفترة طويلة، ما يفعله المدرب من تدوير للاعبين منطقي تمامًا".

وعن أسباب التعادل، قال المدافع السعودي "أكرر أن التدوير لم يكن له علاقة بالتعادل اليوم، بل ما حدث كان نتيجة نقص تركيز من جانبنا، حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا لكننا لم نتمكن من الفوز، الفريق مجهد جدًا والأهم أننا لم نخسر وسنحاول تحقيق الفوز مستقبلًا".

المدافع أتم مشيدًا بأداء أمير كردي الذي لعب مباراة اليوم بعد غياب طويل عن التشكيل الأساسي للهلال، كما نفى أن يكون التغيير الذي أجراه المدرب في خط الدفاع سببًا في عدم انسجامه واستقباله لهدفين اليوم.

الهلال سيختتم الدور الأول من الدوري السعودي يوم السبت القادم بمواجهة من العيار الثقيل تجمعه مع الشباب في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.