جيليرمي لاعب الفيصلي الجديد: جاهز لتحدي الدوري السعودي

الفيصلي ضم مهاجمًا برازيليًا جديدًا

أعلن الفيصلي السعودي رسميًا اليوم تعاقده مع جيليرمي أوجوستو جناح جريميو البرازيلي، واكتفى النادي بالإعلان عن الصفقة وتوقيع اللاعب لمدة موسمين لكن دون التفاصيل المالية الخاصة بها.

ونشر الفريق السعودي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها "إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبد المحسن المدلج توقع رسميًا مع اللاعب ''جيليرمي أوجستو'' لمدة موسمين بعد أن تجاوز الفحص الطبي".

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وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الصفقة كلفت خزائن الفيصلي ما يقرب من مليوني يورو، وقد تفوق عرضهم ماليًا على عرض سبورتينج لشبونة المقدر بـ1.5 مليون يورو.

وقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا في كلماته الأولى بعد التوقيع على عقود انضمامه للفيصلي وكما نشر تويتر النادي "أنا سعيد بتلك الفرصة وفخور جدًا بالانضمام للفيصلي وأتمنى أن أشعر بالراحة مع الفريق، جاهز لتحدي الدوري السعودي. أتمنى أن أكون عند حسن ظن النادي وجماهيره".

أوجوستو القادر على شغل مركز الجناحين الأيمن والأيسر قضى الموسم الماضي معارًا من جريميو إلى سبورت ريسيفي، وقد لعب معه في دوري الدرجة الثانية البرازيلي "السيري بي" 35 مباراة سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 6.

يُشار لأن الفيصلي بدأ الموسم بصورة ممتازة في الدوري السعودي ، لكنه تراجع كثيرًا مؤخرًا حتى أنه لم يجمع سوى 3 نقاط في آخر 5 مباريات بالفوز على الاتحاد والخسارة أمام النصر والوحدة والأهلي والرائد.

وقد تراجع ترتيب الفريق في جدول الترتيب للمركز التاسع برصيد 20 نقطة، وتنقصه مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 سيخوضها أمام الهلال في 20 يناير الجاري.