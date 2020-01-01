الشلهوب: تجديد عقدي مع الهلال؟ لا أفكر إلا بأمر واحد فقط

قائد الهلال يتحدث عن الخسارة أمام الأهلي

أكد محمد الشلهوب؛ قائد الهلال السعودي، أن حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لا يزال في أيدي لاعبي الزعيم، رغم التعثر أمام الأهلي، موضحًا أنه تعاهد رفقة زملائه على تحقيق الهدف.

الزعيم تلقى الهزيمة مؤخرًا أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال الشلهوب، خلال تصريحاته لصحيفة "العين" الإماراتية: "نعم نعثرنا أمام الأهلي، لكن لا تزال الأمور بأيدينا، وهذا أمر إيجابي، وإن كان يجب علينا العمل على تصحيح الأخطاء، حتى نتلافاها خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تعاهدنا جميعًا كمنظومة عمل واحدة سواء لاعبين أو جهاز فني أو إداري على العودة للظهور بالصورة المعهودة عن الهلال في المباريات المقبلة".

وأضاف: "لن نفرط في لقب الدوري، وسنحصد الثلاث نقاط في كافة المباريات المقبلة حتى يتحقق الهدف".

بسؤاله عن مستقبله مع الفريق، في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، رد: "الوقت غير مناسب للحديث عن هذا الملف، الأهم حاليًا هو التركيز على المباريات المقبلة، فعلينا بذل كل ما بوسعنا وأن يكون كل تفكيرنا وتركيزنا على تلك المباريات، وبعد نهاية الموسم لكل حادث حديث".

يذكر أن الأزرق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.