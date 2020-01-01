الهلال السعودي يصل لـ123 يومًا دون خسارة محلية

الفريق الهلالي واصل تحقيق بالفوز في آخر مبارياته أمام التعاون

يبدو أن نادي الهلال السعودي يقترب جولة بعد الأخرى من تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بالتزامن مع تعثر الوصيف نادي النصر.

الفريق الهلالي واصل تحقيق الفوز في آخر مبارياته أمام التعاون، ليصل إلى 123 يوماً دون خسارة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتغلب الزعيم على سكري القصيم بنتيجة هدف مقابل لا شيء سجله اللاعب سالم الدوسري في افتتاحية مواجهات الجولة الـ 20 من البطولة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتُمثل هذه النتائج دعمًا للفريق للاقتراب من استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين والذي كان قد حصل عليه النصر الموسم الماضي.

وتعود آخر خسارة للموج الأزرق إلى الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر، في نهاية أكتوبر من العام الماضي.

وخاض بعدها 12 مواجهة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لم يخسر في أي منها، ويتبقى للفريق 10 مباريات على نهاية المسابقة.

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يُذكر أن فوز الهلال على التعاون رفع رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 27 نقطة في المركز السادس.