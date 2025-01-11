بعد اجتماع الرياض .. نجم الهلال يدخل دائرة اهتمام إنتر و3 موانع تهدد الصفقة!

إنزاجي يطمح لـ"لم الشمل"

تمثل قضية مستقبل دافيد فراتسي، لاعب إنتر، صداعًا في رأس إدارة النيراتزوري في ظل الأنباء المنتشرة حول رغبته في الرحيل عن النادي، حيث لا يلعب بانتظام تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن روما يبدو الوجهة الأكثر احتمالًا لفراتسي، حيث طلب التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية ويفضل إنتر هذا الخيار على الانتقال إلى منافسه في الدوري نابولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، سيخلف رحيل فراتسي عن إنتر فراغًا في خط وسط الفريق، لذلك يبحث إنزاجي عن لاعب بديل يمكنه سد هذه الثغرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إنتر من الممكن أن يتعاقد مع بريان كريستانتي من روما على سبيل الإعارة ليكون بديلاً مؤقتًا لفراتسي، خصوصًا أن بريان لديه خبرة في الدوري الإيطالي وقدرة على تقديم أداء جيد في مركز خط الوسط.

GOAL

وأوضحت "لا جازيتا ديللو سبورت"، أن هناك رغبة داخل إنتر في إعادة الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى إيطاليا من بوابة النيراتزوري، إلا أن هذا الخيار يبدو بعيدًا عن الواقع لأسباب اقتصادية.

وكان الإعلامي السعودي زهير الشماسي، قد كشف في وقت سابق أن سافيتش جمعته جلسة طويلة لمدة 3 ساعات مع إنزاجي في الرياض، خلال مشاركة إنتر بكأس السوبر الإيطالي التي استضافتها السعودية مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن سافيتش يرتبط بعقد مع نادي الهلال السعودي، مما يجعل انتقاله لإنتر أمرًا صعبًا من الناحية المالية، وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الصربي قبول تخفيض كبير في راتبه من أجل ارتداء القميص الأزرق والأسود وهو أمر غير مؤكد.

وختمت: "بخلاف ذلك سافيتش سيبلغ من العمر 30 عامًا قريبًا، مما يضعه خارج معايير العمر التي حددتها إدارة النادي الإيطالي".

يذكر أن سافيتش تدرب تحت قيادة إنزاجي في صفوف لاتسيو، خلال الفترة من 2016 إلى 2021؛ قبل أن يرحل المدرب البالغ من العمر 48 سنة إلى إنتر، ثم أعقبه انتقال النجم الصربي إلى الهلال في صيف عام 2023.