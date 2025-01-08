في أحد فنادق الرياض .. "اجتماع الـ3 ساعات" بين نجم الهلال ومدرب إنتر يثير الجدل

أحد أهم النجوم في صفوف نادي الهلال..

عقد أحد نجوم الهلال، "اجتماعًا مطولًا" مع سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر؛ على هامش بطولة كأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت على الأراضي السعودية، في الأيام القليلة الماضية.

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إنتر خسر لقب بطولة كأس السوبر الإيطالي؛ بعد السقوط بـ"هدفين مقابل ثلاثة" أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، في المباراة النهائية، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

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ونشر الإعلامي الرياضي زهير الشامسي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، وهو يتواجد مع الطاقم الفني لإنتر، في أحد فنادق العاصمة الرياض.

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الشامسي كشف عن أن زيارة سافيتش للفندق كانت يوم الأحد الماضي، أي قبل 24 ساعة من نهائي السوبر الإيطالي الذي أقيم مساء الإثنين؛ قائلًا: "مؤكد.. دار اجتماع بين اللاعب وإنزاجي؛ لمدة 3 ساعات كاملة".

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن نجم الزعيم الهلالي، وصل إلى الفندق الذي كانت تتواجد فيه بعثة العملاق الإيطالي، في تمام الساعة السابعة والنصف، ولم يُغادر إلا في حوالي العاشرة والنصف.

وأضاف زهير الشامسي: "لا أحد يعلم إذا كان هذا الاجتماع (ودي) بين لاعب ومدربه السابق.. أم أن هُناك شيء له علاقة بمستقبل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أو سيموني إنزاجي".

سافيتش تدرب تحت قيادة إنزاجي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، في الفترة من 2016 إلى 2021؛ قبل أن يرحل المدرب البالغ من العمر 48 سنة إلى إنتر، ثم أعقبه انتقال النجم الصربي إلى الهلال في صيف عام 2023.

جدير بالذكر أن سافيتش وإنزاجي توّجا معًا بـ3 ألقاب؛ وهي: "كأس إيطاليا 2018-2019، والسوبر الإيطالي (مرتين) 2017 و2019".