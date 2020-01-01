أكرم عفيف .. الصيد الثمين الذي سيقلب الموازين في الهلال

الصفقة السوبر لو نجح الزعيم في إتمامها

تسعى إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل جيدًا لدعم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، بهدف تحسين وتطوير قدراته وجودته الفنية للمنافسة الجادة على ألقاب الموسم القادم وعلى رأسها الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا

الإعلام يربط الفريق السعودي بالعديد من الأسماء من داخل وخارج السعودية، وينال اللاعبون الأجانب النصيب الأكبر من الاهتمام والتغطية خاصة أنهم من يصنع الفارق في الدوري السعودي كما نلاحظ في المواسم الأخيرة.

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أحد الأسماء التي ارتبطت بالهلال مؤخرًا هو النجم القطري أكرم عفيف المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2019 بعد أدائه القوي مع ناديه السد القطري المعار له من فياريال، وقيادته منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.

أكرم عفيف باعتقادي سيكون الصفقة الأهم للهلال حال أتمها خلال الميركاتو الصيفي القادم، هو اللاعب الذي يُمكن وصفه بالصيد الثمين لأنه سيُضيف الكثير من الجودة والخبرة والشخصية لكتيبة الهلال وسيساعده جيدًا لتحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره.

عدة أسباب تجعل من عفيف اللاعب الذي يجب أن تسعى إدارة بن نافل بكل قوتها لضمه نلخصها فيما يلي:

جودته الفنية العالية وقدراته الكبيرة هجوميًا، فهو لاعب يمتلك السرعة والمهارة الفردية والقدرة على التسديد والتحرك بين الخطوط ويُجيد اللمسة الأخيرة أمام المرمى ومع كل هذا يؤدي أدواره الدفاعية جيدًا.

الخبرة الدولية الكبيرة التي يتمتع بها النجم القطري من خلال لعبه مع منتخب قطر في بطولة آسيا وكوبا أمريكا ومشاركته مع السد في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية بجانب فترة وجوده القصيرة في أوروبا، وهو ما يجعله نجمًا جاهزًا للعطاء سريعًا.

مرونته التكتيكية وقدرته شغل أكثر من مركز في الهجوم والوسط المهاجم، وهو ما يجعله اللاعب الأفضل لخلافة كارلوس إدواردو في الهلال وكذلك سيكون قادرًا على تعويض سيباستيان جيوفينكو حال رحيله، وجوده سيمنح المدرب رازفان لوشيسكو ثقلًا هائلًا في التشكيل.

رغبته الواضحة في اللعب للهلال واعترافه بحبه للزعيم السعودي وتشجيعه له في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، ذلك سيجعله لا يلعب لمجرد المال والعقد الكبير بل لحب النادي وإسعاد جماهيره وهذا سيزيد من جهده وعطائه واستعداده للتضحية في الملعب.

أخيرًا كونه لاعبًا عربيًا وقادمًا من بطولة عربية سيجعل انسجامه أسهل وأسرع مع أجواء كرة القدم السعودية والآسيوية وهو ما سيُوفر على ناديه الكثير من الوقت الذي قد يحتاجه لاعب أجنبي للتأقلم مع الفريق.

أكرم عفيف أبدى رغبته مؤخرًا وخلال حواره مع موقع فيفا خوض تجربة جديدة خارج دوري نجوم قطر، بجانب أن عقده مع النادي الإسباني ينتهي صيف 2021 مما يعني أن المفاوضات معه ستكون أسهل لأنه سيكون معرضًا لفقدانه بالمجان في يناير القادم.