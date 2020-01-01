أخبار الهلال اليوم | إيطالي جديد ينضم للزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 29 مايو 2020 ...

الكشف عن تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد عسيري

جناح الأهلي السعودي "عبد الفتاح عسيري" مطلوب في الهلال والإعلام يتحدث عن مفاوضات متقدمة، وقد كشفت صحيفة الرياضية عن تطورات جديدة تخص مفاوضات تجديد عقده من جانب إدارة ناديه. التفاصيل هنا

فحوصات طبية شاملة لنجوم الهلال قبل استئناف الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ إدارة الهلال السعودي قرارًا بإخضاع جميع اللاعبين لفحوصات طبية شاملة تتضمن تخطيط القلب والجهد والتنفس والتحاليل الروتينية والقياسات العضلية التي يخضع لها اللاعبون عادة قبل انطلاق أي معسكر إعدادي للفريق استعدادًا للموسم الجديد، وستتم تلك الفحوصات قبل استئناف الدوري السعودي حال تم إقرار ذلك.

لوشيسكو يؤجل تقريره النهائي الخاص باللاعبين

أفادت المصادر الصحفية المتابعة للهلال السعودي أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قرر تأجيل تسليم تقريره النهائي الخاص باللاعبين ومستقبلهم في الفريق والمراكز التي بحاجة لدعم خلال سوق الانتقالات القادم إلى نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يُستأنف الدوري السعودي في أغسطس القادم.

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عنصر إيطالي ينضم للجهاز الفني للهلال

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الإيطالي جانباولو كاستورينا سينضم للجهاز الفني للهلال والذي يقوده الروماني رازفان لوشيسكو، إذ سيُصبح صاحب الـ43 عامًا العنصر السابع في الجهاز.

وكان نادي فيرتوس إنتيلا الإيطالي الناشط في سيري بي قد أعلن نهاية علاقة دامت 13 عامًا مع كاستورينا، موضحًا أن المدرب سيبدأ فصلًا جديدًا في حياته المهنية.