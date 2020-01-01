متى تعود الدوريات الأوروبية والعربية بعد الكورونا؟

بعد تفاقم أزمة كورونا في دول وقدرة البعض الآخر من الدول على احتوائها، كرة القدم باتت على مقربة من العودة مرة أخرى، فمتى تعود الدوريات الأوروبية؟

تضررت كرة القدم كثيرًا كحال كل الأنشطة البشرية منذ ظهور وتفشي فيروس كورونا حول العالم، فتوقفت كل البطولات الكروية، وصار الحلم الأكبر لجميع إداريين الساحرة المستديرة هو استئناف هذا الموسم رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه تحقيق تلك الغاية.

لا تنبع أهمية عودة كرة القدم في أنها توفر المتعة فقط للمشجعين، بل إنها صارت صناعة ومصدر دخل للعديد والعديد من البشر، وليسوا فقط اللاعبين والمدربين، وهذا ما يتضح في قرارات الأندية بتخفيض رواتب اللاعبين للإبقاء على الموظفين في مراكزهم.

بحسب التقارير والحسابات الدقيقة، فإن خسائر إلغاء الدوريات الخمس الكبرى قد تزيد عن 7 مليار يورو، مما قد يقود بعض الأندية إلى حافة الإفلاس وهو ما يُنذر بكارثة كبرى سوف تضرب صناعة كرة القدم وتدمر كل النجاحات التي تحققت في العقود الأخيرة.

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مؤخرًا بدأت بعض الدول في احتواء فيروس كورونا، واتُخِذ القرار بأن يتم فتح البلدان مرة أخرى بعد الإغلاق وعملية العزل الاجتماعي والتباعد الجسدي الكبيرة التي حدثت في الشهر الأخير، ومن المفترض أن تكون كرة القدم أكثر المستفيدين من هذا القرار.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في سبيل منح الفرصة للدوريات لأن تنتهي هذا العام قررت أن يؤجل كأس الأمم الأوروبية لتصبح في صيف 2021 بدلًا من هذا الصيف، بينما اتُخِذ القرار نفسه لبطولة كوبا أمريكا، في ظل أيضًا عدم القدرة على إقامة أي مباريات بحضور جماهيري.

إذًا، فمتى ستعود الدوريات الأوروبية الكبرى والدوريات العربية بعد أمر كورونا؟ وما هي البطولات التي تم إلغائها بالفعل؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير..

ما هي البطولات التي أُلغيت بسبب فيروس كورونا؟

كانت بلجيكا هي أول دولة أوروبية وربما أول دولة في العالم تُعلن عن إلغاء الدوري والموسم كله مع تنصيب فريق كلوب بروج متصدر البطولة قبل إيقاف النشاط باللقب، كما أرسلت أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية للاتحاد الأوروبي وأعلنت حركة الصعود والهبوط بصورتها التقليدية قياسًا بآخر ترتيب قبل التوقف.

النقيض تمامًا حدث في تجربة الدوري الهولندي منذ ساعات قليلة، عندما قرر رئيس الوزراء الهولندي تعليق النشاط الكروي حتى الأول من سبتمبر المقبل، ليصاحبه إعلان من الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن إلغاء الدوري والموسم كله مع عدم تتويج أي نادٍ باللقب أو تصعيد وتهبيط أي نادٍ، بينما اكتفى الاتحاد بالاعتماد على الترتيب الأخير قبل التوقف لتحديد الأندية الصاعدة للبطولات الأوروبية.

أغلب الأندية الهولندية قررت اللجوء للقانون لإيقاف هذا الأمر، فلم يرض أياكس عن خسارته للقب الدوري وهو المتصدر بفارق الأهداف، بينما اعتبر أوتريخت أن قرار عدم تصعيده لبطولة الدوري الأوروبي ظالمًا، فهو في المركز السابع بفارق نقطة عن صاحب المركز السادس وقد لعب من قبله مباراة إضافية عنه، وهو ما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص.

الاتحاد الأوروبي سبق وأن أعلن أنه لا يمانع أن تقوم الاتحادات المحلية بإلغاء مواسمها على شرط تحديد من هو بطل المسابقة ومن سيصل إلى البطولات الأوروبية، وهو عكس ما قام به الاتحاد الهولندي تمامًا.

الدوري الأرجنتيني تم الإعلان عن إلغائه، بينما كان آخر الملغيين هو الدوري الفرنسي بعد إعلان رئيس الوزراء استحالة استئناف كرة القدم قبل شهر سبتمبر المقبل.

متى سيعود دوري أبطال أوروبا بعد أزمة كورونا؟

تشير أغلب التصريحات الرسمية والتقارير الصحفية إلى أن دوري أبطال أوروبا سوف يُلعب خلال شهر أغسطس المقبل بعد انتهاء الدوريات أو قرب انتهائها على أقل تقدير، كما لا يزال مجهولًا إذا ما كان ليلعب بنظام الذهاب والإياب أم مباراة واحدة على أرض محايدة.

ألكسندر تشفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، خرج في تصريحات للصحافة وأكد على أن اتحاده يتسم بالمرونة في المواعيد ويضع حلولًا كثيرة لاستئناف المسابقة، فمن الممكن أن نرى مباريات الأبطال يوم السبت والأحد في نفس مواعيد الدوريات، ومن الممكن أن تكون على شكل مباراة واحدة وليست ذهاب وإياب كما هو معتاد.

الأمر كله متوقف على عودة الدوريات الأوروبية وطريقة انتظامها وبالتبعية موعد نهايتها، فإذا ثبت أن النهاية ستكون قبل بداية أغسطس كما يأمل ويضع الاتحاد موعده، سيكون شهر أغسطس هو شهر الأبطال، وما دون ذلك لا يزال مجهولًا حتى الآن، مع وجود أنباء أن البطولة قد تلعب في يوليو، بينما استبعد الجميع عودتها في يونيو بكل حال من الأحوال.

متى سيعود الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أزمة فيروس كورونا؟

لا يزال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة الإنجليزية ورابطة البريميرليج يؤكدون في كل البيانات الصحفية على أن لا عودة للكرة سوى عند التأكد من أن ذلك لن يؤثر سلبًا على الصحة العامة للاعبين والجماهير.

آخر التقارير الواردة من الصحف البريطانية تُشير إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعود في الأسابيع الأولى من شهر يونيو، وبالتحديد يوم 12، على أن تقام المباريات بدون جمهور، من دون الإعلان عن موعد عودة الأندية للتدريبات.

لكن حتى تتمكن الأندية من المشاركة في المباريات فينبغي عليها على الأقل الاستعداد لمدة شهر، مما يزيد التوقعات بأن نرى قريبًا الأندية في تدريباتهم بالطرق الآمنة، بحيث تكون البداية تدريبات فردية ثم مجموعات صغيرة وأخيرًا التدريب الجماعي التقليدي.

هناك بعض الاقتراحات من قبل الأندية والاتحاد أو الرابطة انتشرت في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال أن تُقام المباريات المتبقية كلها في ملعب ويمبلي على أن يكون اللاعبون والطواقم الفنية والصحفيين في فنادق مخصصة لهم في شيء أشبه بحجر صحي كامل لهم.

يظل اقتراح الإلغاء مطروحًا في إنجلترا بقوة رغم الخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقعة، حيث تم بالفعل إلغاء كرة القدم للهواة، وبالطبع فإن هذا سيكون أتعس نبأ ممكن لنادي ليفربول ، فالإلغاء سيعني حرمانهم من لقب البريميرليج هذا الموسم.

لكن الأكيد وبحسب كل التقارير أن الـ40 ناديًا في البريميرليج ودوري الدرجة الأولى الممتاز قد رفضوا شكلًا وموضوعًا فكرة الإلغاء، هذا يرجح التقارير الأخيرة بأن العودة للتدريبات ستحدث والكرة ستعود في يونيو كما هو مقترح بالفعل.

متى سيعود الدوري الإسباني بعد أزمة كورونا؟

إسبانيا أكدت عبر الاتحاد ورابطة الدوري الإسباني على أنها تمتلك خطط متعددة وصنعت خيارات كثيرة لكي تعود الليجا خلال فترة يونيو ويوليو المقبلين، مع عدم نفي لاحتمالية إلغاء المسابقة إذا تم الفشل في تأكيد اختبارات السلامة للاعبين والأطقم الفنية والصحفيين.

تنبأت التقارير بأن تكون العودة للتدريبات في شهر مايو المقبل دون تحديد موعد صريح لذلك، على أن تكون العودة في أواخر يونيو، وبالفعل بدأت إجراءات الكشف عن اللاعبين تمهيدا للعودة هذا الشهر، فهل يعود الدوري الإسباني في يونيو؟

الخطة في إسبانيا شبيهة للخطة في إنجلترا وفي كل أوروبا، العودة التدريجية للتدريبات ومن ثم العودة الشاملة ثم استئناف الدوري بالصورة الطبيعية وبالطبع سيكون بحضور جماهيري.

متى سيعود الدوري الألماني بعد أزمة كورونا؟

ألمانيا هي الدولة الأكثر نجاحًا في إدارة أزمة كورونا كرويًا في الفترة الأخيرة، حيث عادت الأندية بالفعل إلى التدريبات منذ منتصف شهر أبريل، والنبأ السار أن العودة لمنافسات الدوري الألماني باتت وشيكة للغاية.

يوم الخميس اجتمعت الأندية الألمانية ورابطة البوندسليجا وقرروا أنهم باتوا جاهزين للعودة بداية من 9 مايو المقبل، لكن الحكومة الألمانية رفضت هذا القرار، وفي يوم الأربعاء 6 مايو خرج القرار رسميًا أن الدوري الألماني سيعود في لنصف الثاني من هذا الشهر، لكن دون تحديد موعد معين.

متى سيعود الدوري الإيطالي بعد أزمة كورونا؟

العودة إلى منافسات الدوري الإيطالي هي حياة أو موت بالنسبة للحكومة والاتحاد والرابطة، فقد أعلن جابرييل جافرينا، رئيس الاتحاد، أن خطط استئناف الموسم تشمل أفكارًا لاستكمال البطولة حتى في شهر ديسمبر المقبل.

الإصرار الإيطالي على استكمال الموسم سينعكس على الموسم المقبل، ففي إيطاليا هناك تفكير حقيقي في جعل الموسم المقبل استثنائيًا بكافة المقاييس من خلال إقامته بنظام المجموعتين في 4 أشهر فقط حال الاضطرار إلى استكمال هذا الموسم في الأشهر الأخيرة من عام 2020.

في الوقت نفسه فإن الخطة التقليدية الحالية هي عودة التدريبات يوم 4 مايو المقبل، ومن ثم عودة الكالتشيو بكامل قوته وبدون حضور جماهيري في يونيو، غير أن الأمر حاليًا يصطدم فقط بعوائق طبية إن تمكنت الحكومة من تجاوزها فسيسر المخطط كما هو مقرر، فيما لو فشل فسيتم اللجوء إلى الخيارات البديلة.

الاتحاد الإيطالي سبق وأن أعلن عن تمديد موسم الكالتشيو لينتهي في 2 أغسطس بدلًا من 30 يونيو مع تأكيدات المسؤولين أن هناك خططًا عدة لاستئناف الموسم في يوليو أيضًا، الأهم هو تجنب الإلغاء الذي من شأنه تدمير كرة القدم الإيطالية بمختلف السبل.

ما قد يعزز فرضية عودة التدريبات يوم 4 مايو هو قيام الأندية الإيطالية باستدعاء لاعبيها الأجانب من بلادهم في الأسبوع الماضي من أجل وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يومًا ثم عودتهم للتدرب مع زملائهم بحلول يوم 4 الموعود.

إلغاء الدوري الفرنسي

بعد الكثير من التضارب حول مصير الدوري الفرنسي، تم إلغاءه في نهاية أبريل وتحديد باريس سان جيرمان كبطلاً له، ليلحق بالدوري البلجيكي والهولندي اللذان سارا علة نفس النهج.

كرة القدم توقفت بشكل كامل منذ شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من البلدان الأوروبية على رأسها فرنسا.

وهو ما دفع الحكومة الفرنسية، لاتخاذ قرارها النهائي بإلغاء الموسم الرياضي، وتوقف أي أنشطة كروية أو رياضية حتى شهر سبتمبر القادم.

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مواعيد عودة الدوريات الأوروبية:

الدوري موعد العودة الدوري الألماني مايو 2020 الدوري الإنجليزي يونيو 2020 الدوري الإسباني يونيو 2020 الدوري الإيطالي لم يتحدد بعد الدوري الفرنسي ألغي مع تتويج باريس سان جيرمان الدوري البلجيكي ألغي مع تتويج كلوب بروج الدوري الهولندي ألغي بدون بطل الدوري البرتغالي 30 مايو 2020 الدوري التركي 12 يونيو 2020 الدوري اليوناني لم يتحدد بعد

متى سيعود الدوري السعودي بعد أزمة كورونا؟

لا توجد أي مؤشرات في اللحظة الراهنة على عودة الحياة لكرة القدم العربية مجددًا في وقت قريب، باستثناء تونس التي تنتشر تقارير منها عن وجود خطة لاستئناف المسابقة أو إعادة التدريبات بعد نهاية عيد الفطر المبارك.

بينما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالسعودية العودة تبدو بعيدة للغاية في ظل الزيادة المهولة في أعداد مصابي كورونا، الأمر نفسه في كل دول الخليج العربي.

متى سيعود الدوري المصري بعد كورونا؟

بينما في مصر تم الإعلان أن بعد نهاية شهر رمضان ستوجد خطوات لإعادة الحياة إلى طبيعتها وهذا قد يشمل مجال كرة القدم رغم إعلان أغلب أندية الدوري المصري رغبتها في إلغاء الموسم.

لكن هناك موعد مبدأي لعودة الدوري المصري بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث أشارت تقارير إلى البطولة ستلغى إذا لم تستأنف في منتصف يوليو، وذلك لعدم إفساد الموسم الجديد.

مواعيد عودة الدوريات العربية: