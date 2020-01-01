أخبار الهلال اليوم | هل "يخون" إدواردو جماهير الزعيم؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 8 يونيو 2020 ...

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مفاجأة غير سارة لجماهير الهلال بشأن وجهة إدواردو الجديدة

كشف موقع "دوري بلس" عبر مصادره الخاصة عن دخول كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال دائرة اهتمامات المنافس والعدو التقليدي "النصر" في مفاجأة كبرى وغير سارة لجماهير الزعيم. التفاصيل هنا

في ظل توقف النشاط .. الهلال يحسم موقفه من لاعبيه المعارين

حسم نادي الهلال، موقفه من لاعبيه المعارين بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في ظل فترة التوقف التي يشهدها النشاط الكروي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. التفاصيل هنا

هل يُمدد عقد "محيط الرعب" مع الهلال لموسم إضافي؟

فيما ينتظر الجميع في السعودية الإعلان غدًا عن هوية الفائز بمناقصة استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود، أثيرت عدة أنباء في الساعات الأخيرة حول إمكانية تمديد العقد الحالي بين الجامعة وشركة صلة السعودية لمدة 9 أشهر. التفاصيل هنا

لوشيسكو يحسم مصير إدواردو النهائي مع الهلال

أبلغ المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، إدارة ناديه، بقراره النهائي بشأن استمرار اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الزعيم، قبل نهاية الموسم الحالي. التفاصيل هنا

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تركي آل الشيخ: أنا هلالي ومنعت انتقال العابد والشهراني إلى النصر

دخل تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السعودي الأسبق ووزير هيئة الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، في نقاش مع الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". التفاصيل هنا

نجم الهلال السابق: نحن بحاجة لمثل عمر السومة