أخبار الهلال اليوم | رازفان يُحدد طلباته لبديل إدواردو ومسؤول بالحزم يرفع راية التحدي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 27 أغسطس 2020 ...

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خاص | الهلال وجوتسه يرفضان بعضهما .. سببان وراء رفض اللاعب

زعمت عديد التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية تقديم نادي الهلال السعودي، لعرضٍ مغرٍ إلى ماريو جوتسه؛ لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، لتعويض رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو عن الزعيم في الميركاتو الصيفي المقبل. ( طالع التفاصيل )

لوشيسكو يُحدد طلباته لبديل إدواردو

كشفت صحيفة الرياضية إن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، طلب من إدارة ناديه استقطاب لاعب أجنبي، بعد أن حدد مركزه، بحيث يكون صانع ألعاب، مع تفضيله إجادته اللعب على الطرف الأيسر في خط الوسط.

تقليد يوسف الثنيان في الطفولة يصنع لاعب تاريخي للكرة السعودية اسمه ياسر القحطاني

يبقى ياسر القحطاني واحدًا من أحد أفضل المهاجمين في الكرة السعودية، وبالتأكيد دون اسمه ضمن أسماء أساطير نادي الهلال الذي يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الإنجازات والبطولات رفقة الزعيم. طالع التفاصيل

مسؤول بالحزم يتحدى الهلال

اعترف سلطان الحمود أمين عام نادي الحزم بعدم فقدان الأمر في مواجهة الهلال وقال "لن نفقد الأمل لأن الطريق ما زال أمامنا، السبت مباراة قوية وليست سهلة أمام الهلال المتصدر وفي أرضه، لكن كما هزمناه العام الماضي في محيط الرعب نستطيع أن نحيطه أيضا بمحيط الرعب ونرعبه، فالكرة 11 ضد 11 في 90 دقيقة".