خاص | الهلال وجوتسه يرفضان بعضهما .. سببان وراء رفض اللاعب

لاعب الوسط الألماني يرفض الدوري السعودي

زعمت عديد التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية تقديم نادي الهلال السعودي، لعرضٍ مغرٍ إلى ماريو جوتسه؛ لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، لتعويض رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو عن الزعيم في الميركاتو الصيفي المقبل.

الألماني تتصارع عليه عدة أندية أوروبية على رأسها لاتسيو وفيورنتينا الإيطاليين، خاصةً وأن عقده مع دورتموند ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يجعله صفقة مجانية لراغبي الظفر بخدماته.

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ورغم انتشار أنباء مفاوضات الزعيم مع جوتسه إلا أن "جول GOAL" علم من مصادره الخاصة عدم صحة ما يتردد حول اللاعب والهلال حاليًا، إذ أن كلاهما رفض إتمام الصفقة.

وأوضحت مصادرنا أن هناك شركة تسويق إسبانية، تُسمى "كلاسيكو"، والتي تتعامل مع وكيل صاحب الـ28 عامًا، قامت بعرض اللاعب على مسؤولي الهلال، كجزء من عملية تسويقه في ظل عدم رغبة النادي الألماني في تجديد عقده.

وأشارت المصادر إلى أن جوتسه رفض فكرة اللعب بالدوري السعودي فور علمه بتحركات شركة التسويق، إذ يرى أنه لا يزال صغيرًا في السن، مما يجعله قادرًا على العطاء في الملاعب الأوروبية لثلاث سنوات مقبلة، بجانب رغبته في البقاء بأوروبا، للحفاظ على فرصة المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

أما رفض النادي العاصمي السعودي فيأتي لعدم الرغبة في إحداث أي تغيير في الفريق سوى بمركز البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي رحل رسميًا على الفريق بالأمس، بجانب تدعيم في نطاق ضيق للغاية في مركز المهاجم السوري عمر خربين.

وألمحت المصادر إلى أن الإيطالي جيوفينكو لا نية لرحيله عن الهلال على الأقل قبل يناير المقبل.

يذكر أن جوتسه شارك الموسم المنقضي في 21 مباراة بمختلف البطولات مع دورتموند، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.

وقاد صاحب الـ28 عامًا منتخب بلاده في عام 2014 للتتويج بطلًا لكأس العالم، بعدما قام بتسجيل هدف المباراة النهائية.