أخبار الهلال اليوم | جوميس يتحدث عن أصعب لحظات ومن يفتقده وجيوفينكو يعتذر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميس: عشت أصعب اللحظات أمام الفيصلي وأود أن أحصد لقب الكأس لأهديه لهذا المدرب

أجرى برنامج "الدوري مع وليد"، عبر القنوات الرياضية السعودية، حوارًا مطولًا، مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، للحديث عن عشقه للمملكة، وأسعد لحظاته وأصعبها مع الزعيم، وغيرها من المواضيع. ( طالع التفاصيل )

فيديو | جيوفينكو: اعتذر للجميع ولا علم لي برحيل إدواردو بسببي

تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب الهلال السعودي، في حوار مطول مع برنامج "في المرمى"، عبر قناة "العربية" عن مسيرة فريقه بالموسم الجاري، وأسباب بقائه في الزعيم رغم أنباء اقتراب الرحيل وغيرها من المواضيع. ( طالع التفاصيل )

صدمات مشتركة وصمود النجمين .. أشياء اشترك بها الهلال والنصر منذ آخر ديربي

هناك الكثير من المتغيرات حدثت على فريقي الهلال والنصر منذ آخر مواجهة بينهما، لكن هناك أيضًا الكثير من الأمور المشتركة التي حدثت للفريقين. ( طالع التفاصيل )

عطيف يعود بعد تسعة أشهر ويقود الهلال للفوز أمام ضمك

شهدت مواجهة الهلال السعودي وضمك الودية، اليوم الثلاثاء، عودة لاعب وسط الزعيم عبد الله عطيف، والذي يغيب عن الملاعب منذ تسعة أشهر كاملة. ( طالع التفاصيل )

النموذجي وسيطرة مستمرة والثنائية .. الدوري السعودي في العقد الثاني من الألفينات

حلقة جديدة نرصد خلالها أبرز التطورات والإنجازات في الدوري السعودي خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص في العقد الثاني من الألفينات، حيث شهدت هذه الفترة تطورًا كبيرًا خلافًا عن سابقها. ( طالع التفاصيل )

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