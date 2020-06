أخبار الهلال اليوم | "كورونا" كاريلو، ذكرى جوميس وتحذير اللاعبين

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 28 يونيو 2020 ...

أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر جاهزية ملعبه لاحتضان التدريبات الجماعية التي ستنطلق مساء اليوم الأحد بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد.

شددت إدارة الهلال على اللاعبين الحضور لمقر النادي قبل موعد الحصة التدريبية مساء اليوم بساعة كاملة، وقد أكدت على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الرياضة خاصة ارتداء الكمامات وعدم المصافحة.

وقد عطلت إدارة النادي نظام البصمة الإلكتروني وستُنظم مواعيد حضور وانصراف اللاعبين يدويًا بالتوقيع على أوراق خاصة بذلك، ومن المقرر أن ينطلق المران اليوم عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

استعاد حساب الدوري الإنجليزي على تويتر يوم أمس ذكرى انضمام نجم الهلال الحالي "بافيتمبي جوميس" إلى سوانسي سيتي الإنجليزي، وقد نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من أهداف المهاجم الفرنسي مع الفريق في البريميرليج.

Fast start! 🦁 @BafGomis signed for @SwansOfficial from #OnThisDay in 2014 pic.twitter.com/GcCvc9YFqG