ما هي حقيقة إصابة كاريلو بفيروس كورونا؟

في هذا التقرير نستعرض حقيقة إصابة أندري كاريلو لاعب الهلال بفيروس كورونا، ومتى يمكنه العودة إلى التدريبات مرة أخرى وهل تم الإعلان رسميًا عن الأمر؟

تُعاني كرة القدم السعودية حالها حال كرة القدم في أغلب دول العالم من التعليق نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وقد بدأ مؤخرًا الكشف عن عدد من لاعبي فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذين عانوا من ويلات هذا الوباء العصيب.

آخر الأنباء التي أتت من بعض التقارير الصحفية السعودية والخارجية أشارت إلى أن آخر ضحايا فيروس كورونا من لاعبي البطولة السعودية هو أندري كاريلو، نجم الهلال، مع عدم وضوح الرؤية حول كيفية انتقال العدوى عليه وكيف سيؤثر ذلك على مسيرته.

كاريلو هو أحد أهم نجوم الموج الأزرق في الآونة الأخيرة، وانضم إلى الزعيم في 2018 على سبيل الإعارة من بنفيكا ثم انتقال دائم في الصيف الماضي، وقد كان أحد أهم أضلاع تحقيق لقب دوري أبطال آسيا إلى جانب إحرازه 12 هدفًا وصناعة 14 آخرين في كافة المسابقات.

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ووجب الإشارة إلى أن الموعد المحدد لاستئناف منافسات كرة القدم في السعودية هو يوم 4 أغسطس المقبل على أن تكون نهاية هذا الموسم في شهر سبتمبر، ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين، النصر.

الآن ننظر إلى كل التفاصيل التي تتعلق بأندري كاريلو وإصابته بفيروس كورونا..

ما هي حقيقة إصابة كاريلو بفيروس كورونا؟

نشرت صحيفة "إلبوكون" تقريرًا قالت فيه أن أندري كاريلو قد شُخِّص بأنه أُصيب بفيروس كورونا منذ 10 أيام، وهو نفس الأمر الذي أكده الصحفي السعودي خالد القحطاني في تغريدة عبر تويتر.

لم يقم الهلال بإعلان إصابة كاريلو أو نفيها حتى الآن، والأمر نفسه لوزارة الصحة ووزارة الرياضة، الجهتان المنوط بهما الإعلان عن الإصابات الجديدة لفيروس كورونا.

للتوضيح :

اصابة كاريو بفايروس كورونا كانت قبل 10 ايام، ظهرت النتائج يومها انها ايجابية .. لكن اليوم هو بحال طيب 🐍💙 pic.twitter.com/oaLLO8phin — خالد القحطاني (@khaled_q28) June 27, 2020

بعض التقارير قالت أن العدوى قد انتقلت إلى كاريلو نتيجة اختلاطه بزميله هتان باهبري، لاعب الهلال، الذي قيل أيضًا أنه أحد المصابين بفيروس كورونا.

يبقى في النهاية التأكيد على أن هذه المعلومات هي بناءً على تقارير صحفية وليست معلومات رسمية من الجهات الصحية والرياضية في السعودية.

متى يعود كاريلو إلى تدريبات الهلال مرة أخرى؟

لا يزال موعد عودة كاريلو إلى حياته بصورة طبيعية مجهولًا، لكن المصادر التي نشرت أخبار إصابته بكورونا عادت وأكدت على أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج ويتعافى حاليًا.

لذلك فإن استمرت الأمور على نفس المنوال، فأغلب الظن أن الدولي البيروفي سيعود للاختلاط بعد انتهاء فترة عزله البالغ 14 يومًا، ويمكنه أن يتواجد في التدريبات خلال أسبوع أو 2 من الآن حال أثبتت الاختبارات تعافيه، وبالتبعية يمكنه التواجد في المباريات التي تبدأ 4 أغسطس.

إصابات الرياضيين بكورونا كثيرة، ولكن جميع المصابين عادوا وشاركوا في المباريات بصورة تقليدية، وليس أدل على ذلك من باولو ديبالا نجم يوفنتوس، لذلك فلا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صحة كاريلو.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهلال قد أعلن بصورة رسمية عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية يوم غدٍ الأحد بعد توقف ازداد عن الـ100 يوم.