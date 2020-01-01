أخبار الهلال | أجانب الزعيم تُتوج ضمك بطلًا للدوري السعودي!

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 إبريل

أخبار الهلال تصدرتها أخبار سوق الانتقالات، وكذلك النقاش حول الطريقة الأفضل لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 6 إبريل 2020 ...

الرائد يكشف موقف صالح الشهري من الاستمرار مع الهلال

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الرائد لم تفتح أي مفاوضات مع الهلال فيما يخص تمديد إعارة أو بيع عقد صالح الشهري حتى الآن، بسبب توقف النشاط الرياضي. التفاصيل هنا

حسين عبد الغني: عودة الاتحاد لصالح الأهلي، وهذا اقتراحي لاستئناف الدوري السعودي

مدافع الأهلي المخضرم يقترح ترحيل الجولات المتبقية من الدوري السعودي الذي يتصدره الهلال ويبدو الأقرب لحسم اللقب إلى الموسم الجديد. التفاصيل هنا

مدرب ضمك: بوجود أجانب الهلال والنصر، سأتوج بطلًا

قال نور الدين بن زكري المدير الفني لفريق ضمك السعودي أنه قادر على الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في حالة واحدة، هي امتلاكه للاعبين الأجانب الموجودين في الهلال والنصر. التفاصيل هنا

إدارة الهلال تجتمع بالفيديو

وجدت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل طريقة للعمل عن بعد بالتواصل اليومي وعقد الاجتماعات الدورية للإدارة بالصوت والصورة عبر استخدام عدد من التطبيقات التي وفرها المركز الرقمي في النادي.

وقد عقدت الإدارة الهلالية بالفعل عددًا من الاجتماعات خلال الفيديو، وتُتابع كافة الأمور الإدارية الخاصة بالنادي والفريق وتتواصل جيدًا مع المدرب رازفان لوشيسكو واللاعبين.