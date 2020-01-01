أخبار الهلال اليوم | تصريحات المعيوف ولوشيسكو، وملاحظات من الفوز على باختاكور

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ...

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عبد الله المعيوف: تغلبنا على ظروفنا الصعبة واقتربنا كثيرًا من التأهل

أبدى عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال سعادته بالفوز الصعب على باختاكور في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنهم ضمنوا التأهل لدور الـ16 بنسبة 80% وسيحسمون الأمر تمامًا في المباراة القادمة.

وأضاف اللاعب لقناة بي إن سبورتس عقب الفوز "لم نقدم الأداء المطلوب خلال الشوط الأول، لكننا تحسنا في الفترة الثانية ونجحنا في اقتناص الفوز، تغلبنا على ظروفنا الصعبة والغيابات ونجحنا في السيطرة على الشوط الثاني. هدفنا الآن الفوز في المباراة القادمة لضمان التأهل والصدارة".

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