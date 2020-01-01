لوشيسكو يوضح سبب تراجع مستوى الهلال أمام باختاكور

الهلال حقق فوزًا هامًا على باختاكور آسيويًا

تحدث رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، عن فوز فريقه على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

هتان باهبري لاعب الهلال خطف الـ3 نقاط لفريقه أمام باختاكور، بهدف في الدقيقة 97 من عمر اللقاء بتسديدة رائعة.

وقال لوشيسكو في تصريحات عقب اللقاء: "تحكمنا في مجريات المباراة، ولكن الأخطاء الفردية هي من منحت باختاكور ثقة في الشوط الثاني".

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وأضاف: "بعد ضغط الفريق الأوزبكي وتراجعنا، وجميع الفرص التي أتيحت لصالح الفريق المنافس كانت بسبب أخطائنا".

واختتم لوشيسكو تصريحاته قائلًا: "الأرهاق ظهر على باختاكور في نصف الشوط الثاني، بسبب الضغط الذي نجحنا في تشكيله عليهم".

الهلال ارتفع رصيده إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد باختاكور عند 6 نقاط في المركز الثاني.