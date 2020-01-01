أخبار الهلال اليوم | الأكثر شعبية في السعودية، وإنذار من وزارة الرياضة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 أكتوبر 2020 ...

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الهلال الأكثر شعبية في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز الهلال في استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية، بعدما حصد 49% من الأصوات ليتفوق على عدوه اللدود "النصر" الذي لم يجمع أكثر من 33%.

وقد جاء الأهلي والاتحاد في المركزين الثالث والرابع بحصول كل منهما على 7% من الأصوات، وأخيرًا الشباب خامسًا بـ4%.

إنذار من وزارة الرياضة للهلال وأربعة أندية

وجهت وزارة الرياضة وتحديدًا فريق عمل استراتيجية دعم الأندية إنذارًا رسميًا لخمس أندية في الدوري السعودي هي الهلال والنصر والاتحاد والقادسية والأهلي لعدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال ساعات العمل.

وقد تم اكتشاف ذلك "الخلل" خلال تنفيذ زيارة ميدانية لثمان أندية من الدوري السعودي، هي الخمسة السابقين بجانب ضمك وأبها والاتفاق.

مكتشف جواهر البرازيل: مواهب الهلال تستطيع الذهاب بعيدًا وغيّرنا من عقليتهم

أكد كارلوس آمادو، المدير الفني لفريق الهلال تحت 19 عامًا، على امتلاك الموج الأزرق لعدد من المواهب القادرة على اللعب في البرازيل والذهاب بعيدًا في عالم كرة القدم. التفاصيل هنا

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