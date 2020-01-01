مفاجأة غير سارة لجماهير الهلال بشأن وجهة إدواردو الجديدة

نجم الهلال سيغير قميصه الموسم القادم، لكن الوجهة إلى أين؟

كشف موقع "دوري بلس" عبر مصادره الخاصة عن دخول كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال دائرة اهتمامات المنافس والعدو التقليدي "النصر" في مفاجأة كبرى وغير سارة لجماهير الزعيم.

صانع الألعاب البرازيلي مرتبط بعقد مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد حاولت الإدارة تجديده إلا أن المفاوضات فشلت بسبب المطالب المالية للاعب، ليُقرر بعدها المدرب رازفان لوشيسكو عدم الحاجة إليه والتوجه لضم لاعب وسط أجنبي آخر.

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الموقع السعودي أوضح أن إدارة العالمي ستعرض اسم إدواردو على المدرب روي فيتوريا كأحد الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات القادم، وفي حال وافق عليه ستبدأ تجهيز عرضها للاعب عقب نهاية علاقته مع الهلال رسميًا.

يُذكر أن النصر ليس الفريق السعودي الوحيد الذي ارتبط به إدواردو، بل تحدثت الصحافة كثيرًا عن توصله بالفعل لاتفاق على ارتداء قميص الأهلي في الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع الهلال، ويتحدث الإعلام كذلك عن عروض من البرازيل وتركيا والإمارات.