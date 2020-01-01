وكيله: مستقبل كارلوس إدواردو مع الهلال لم يُحسم بعد، كل الخيارات متاحة

النجم البرازيلي مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

قال مارسيلو بينهيرو أن كل الخيارات مفتوحة فيما يخص مستقبل موكله كارلوس إدواردو مع ناديه الهلال، إذ ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط إدواردو بالرحيل عن الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي الماضيين، لكنه اختار في النهاية البقاء مع الهلال الذي أصبح أفضل هدافي الأجانب في تاريخه برصيد 73 هدفًا، وقد أكد وكيله تلك الأخبار بالإشارة لرفض اللاعب عرضين من العين الإماراتي وجريميو البرازيلي.

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صحيفة الاقتصادية نقلت عن وكيل صاحب الـ30 عامًا قوله "تحدثت معه عبر الهاتف في عطلة نهاية الأسبوع، مبدئيًا سيبقى اللاعب مع الهلال، لأنه يرغب في الاستمرار لاستكمال نجاحاته".

أضاف "مستقبله لا يزال مفتوحًا في ظل عدم التوقيع على عقد جديد مع الهلال، في غضون أشهر قليلة سيصبح حرًا للانضمام لأي نادٍ يرغب في التوقيع معه واللعب بشكل فوري، كما يمكنه الانتقال الآن في ظل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق".

وأتم "سأتوجه إلى السعودية لرؤيته والتحدث بشكل أفضل عن المستقبل، دعونا نضع المقترحات على الطاولة حتى نتمكن من حسمها لأن الرحيل يتعلق به وعائلته، إنه ليس قراري، نحن ننظر إلى كل شيء بهدوء شديد".