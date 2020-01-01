لوشيسكو ينفجر غاضبًا: أطالب الاتحاد باحترام بطل آسيا وتأجيل المباريات

المدرب الروماني يتحدث عن أزمة الهلال

انفجر رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي غاضبًا وطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احترام بطل آسيا وتأجيل مبارياته في دوري أبطال آسيا بعد غياب 17 لاعبًا لديه نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تعرض لأزمة كبيرة في العاصمة القطرية الدوحة بتعرض لاعبيه تواليًا للإصابة بفيروس كورونا، حتى وصل العدد أمس إلى 30 مصابًا ما بين لاعبين وعناصر في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية الخاصة به.

وقد أعلن الهلال قائمته لمباراة الليلة أمام شباب الأهلي دبي بتواجد 11 لاعبًا فقط بينهم ثلاثة حراس مرمى، وتتحدث بعض المصادر عن إمكانية إلغاء اللقاء واعتبار الفريق السعودي منسحبًا من البطولة.

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الهلال طلب تأجيل مباراة اليوم أمام الفريق الإماراتي، لكن الاتحاد الآسيوي رفض، وهو ما أثار غضب المدرب الروماني الذي طالب المسؤولين باحترام بطل آسيا وتأجيل المباريات، مشيرًا إلى أنه لا يقصد مباراة الليلة فقط بل كذلك مباريات المراحل الإقصائية.

إذ قال في تصريحات خاصة لقناة بي إن سبورتس "أظهرنا احترامنا للجميع ولتلك المسابقة، لكننا تخطينا كل الحدود المعقولة وقاتلنا كثيرًا وبكل قوة، ولذا أطلب من الآخرين تلك المرة أن يحترمونا، فزنا بالمباريات في وضع صعب جدًا لكن حان الوقت ليقوم الاتحاد الآسيوي بإعادة جدولة المباريات القادمة، لأن الاستمرار بهذا الوضع غير ممكن، خاصة أن الهلال هو حامل اللقب وعليه مواصلة اللعب في البطولة".

أضاف "لا أفهم لم كل هذا الضغط في المباريات ولم يرفضون التأجيل رغم أننا سنخوض النهائي في ديسمبر القادم، مما يعني وجود وقت طويل يسمح بتأجيل المباريات، أندية شرق آسيا لم تبدأ بعد لعب المباريات، ولذا أطلب من الاتحاد أن يتخذ قرارًا عادلًا وأن يُؤجل مباريات ثمن وربع ونصف النهائي، عليهم اتخاذ قرارات استثنائية تناسب تلك الظروف غير عادية".

"عليهم مراعاة واحترام الجميع وأن يسمحوا لنا بالدفاع عن لقبنا على أرض الملعب، إن تحدثنا عن اللوائح فنحن بدأنا دور المجموعات باللعب داخل وخارج ملعبنا ثم اضطررنا للقدوم إلى هنا، وتواجدنا 40-50 شخصًا في نفس المكان مما عرض صحة الجميع في الفريق لخطر الإصابة".

"لو كانت الظروف مختلفة لتمكنا من عزل المصابين عن اللاعبين الأصحاء، ما حدث لنا صعب جدًا وبناءً على ذلك الاتحاد الآسيوي مطالب بالتعبير عن احترامه للهلال ويقوم بإعادة جدولة المباريات المتبقية، اليوم لدينا فقط 11 لاعبًا بينهم 3 حراس مرمى، الاتحاد الأوروبي يؤجل المباريات في مثل تلك الحالات وحتى في دوري الأبطال كان هناك أرقامًا واضحة تفرض تأجيل المباريات حال الوصول لها، وكذلك الأمر في بطولة الأمم الأوروبية للمنتخبات".

أتم "أعيد وأكرر أن الاتحاد الآسيوي مطالب بمعالجة هذا الوضع الاستثنائي وتأجيل الدور القادم واختيار التواريخ المناسبة كما يحدث في شرق آسيا، اليوم ليس لدينا سوى 8 لاعبين و3 حراس مرمى".